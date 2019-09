Notat fra Trumps omstridte telefonsamtale: Ba om tjeneste fra Ukrainas president

Utskriften med referat fra den omstridte telefonsamtalen ble offentliggjort av Det hvite hus onsdag formiddag amerikansk tid.

Det er ikke helt avklart om referatet er stenografisk helt ordrett. Dokumentet oppgir å være et notat laget av referenter som var til stede i situasjonsrommet i Det hvite hus.

Telefonsamtalen den 25. juli har utløst voldsom debatt i USA. En varsler innen for etterretningen slo nemlig alarm om at president Donald Trump skulle ha kommet med en upassende forespørsel om å etterforske Trumps politiske motstander Joe Biden.

– Høres fryktelig ut

I samtalen sier Trump til Ukrainas Volodymyr Zelenskyj:

«Det er masse snakk om Bidens sønn ... at Biden stoppet påtalemyndigheten og at mange mennesker ønsker å finne ut om dette så alt du kan få tilsammen med justisministeren ville være flott. Biden gikk rundt og skrøt av at han stoppet påtalemyndigheten så hvis du kunne se på dette ... det høres fryktelig ut for meg.»

Fakta: Riksrett USAs grunnlov inneholder en bestemmelse om at Kongressen kan avsette en president hvis denne begår enkelte typer alvorlige lovbrudd. Dette kaller «impeachment» – på norsk brukes ordet riksrett. Det er Representantenes hus som tar ut en tiltale. Dette gjøres med simpelt flertall. Hvis tiltale blir tatt ut, er det Senatet som dømmer i saken. Senatet blir da for anledningen ledet av landets høyesterettsjustitiarius. Det trengs to tredjedels flertall for å avsette presidenten. Demokratene har flertall i Representantenes hus, mens Det republikanske partiet, Trumps parti, har flertall i Senatet.

– Vil undersøke situasjonen

Ukrainas president svarte slik, ifølge utskriften: «Jeg ville si til deg at statsadvokaten ... jeg skjønner hva du sier og jeg kjenner godt til situasjonen. Siden vi har flertall i parlamentet vil den neste statsadvokaten være 100 prosent min person, min kandidat, som vil bli godkjent av parlamentet. Han eller hun vil undersøke situasjonen, spesifikt det selskapet som du nevner i denne saken.»

Trump tar senere i samtalen opp igjen spørsmålet om en tidligere ukrainsk statsadvokat som ble avsatt.

– Jeg hørte at anklageren ble behandlet veldig dårlig og at han var en veldig rettferdig statsadvokat, så lykke til med alt. Jeg spår at økonomien deres kommer til å bli bedre og bedre, sa Trump.

Richard Drew, AP/NTB scanpix

En overraskende forespørsel

Det var også en overraskelse i notatet. Zelenskyj sier Ukraina er «nesten klar» til å kjøpe flere «Javelins» - panservernmissiler. Trump hadde før samtalen holdt tilbake nesten 400 millioner dollar i militær pengestøtte.

Trump svarer at han vil be Zelenskyj om en tjeneste. Det som følger er en usammenhengende rekke av setninger. Ordrett er det slik:

«Jeg vil gjerne at du gjør oss en tjeneste, fordi landet vårt har vært gjennom mye og Ukraina vet masse om dette. Jeg vil gjerne at du skal finne ut hva som skjedde med denne situasjonen med Ukraina, de sier Crowdstrike... jeg antar at du har mange rike mennesker...serveren, de sier at Ukraina har den.»

Dette var en hittil ukjent del av samtalen. Crowdstrike var selskapet som jobbet med å etterforske hackingen av det demokratiske partiet før valget i 2016. Dette var en av de viktigste ingrediensene i Mueller-etterforskningen. Det er uklart hva Trump ber om her, om det er tilgang til serveren til Crowdstrike, som er et amerikansk selskap. Presidenten nevner spesialetterforsker Robert Mueller ved navn. Så sier han:

«Hva du enn kan gjøre, så er det veldig viktig at du gjør det, om det er mulig.»

Samtalen fant sted dagen etter at Mueller vitnet i Kongressen.

Riksrettsgranskningen

Samtalen og krangelen om varslersaken den utløste, fikk et foreløpig klimaks tirsdag ettermiddag. Da kunngjorde den demokratiske lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi, at hun vil iverksette riksrettsgranskning av Trump. Riksretten er en politisk og juridisk prosess for å avsette en president for lovbrudd. Mange demokrater har allerede konkludert med at Trump forsøkte å få hjelp fra en fremmed stat for å sverte en politisk rival.

Referatet fra samtalen er på fem sider. Samtalen skal ha vart fra klokken 9.03 til klokken 9.33, og presidenten befant seg i boligdelen av Det hvite hus.

Sterke reaksjoner

President kalte saken en «heksejakt» da han snakket med pressen onsdag. Trump sa at det ikke er noe i samtalen som er oppsiktsvekkende.

– Jeg har lest notatet. Det er ekstremt urovekkende, sa den republikanske senatoren Mitt Romney, en av få republikanere som kritiserer Trump.

Notatet er sjokkerende og verre enn det han hadde trodd, sa formannen i etterretningskomiteen Adam Schiff (D).

– Dette minner om en klassisk mafiaaktig utpressing av en internasjonal leder, sa Schiff.

Trump: Perfekt samtale

President Donald Trump mener derimot referatet renvasker ham fra alle anklager. Han mener demokratene burde si unnskyld etter at de nå har fått lese det.

– En perfekt samtale. Overrasket dem! skrev han på Twitter onsdag.