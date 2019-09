Første araber setter kursen mot romstasjonen ISS

I månedsvis har De forente arabiske emirater stolt kunnet fortelle at en av landets innbyggere, Hazzaa al-Mansoori (35), blir den første araberen på romstasjonen ISS.

Han er en av tre romfarere om bord i den russiske romraketten som onsdag tok av fra Bajkonur i Kasakhstan. Med på ferden er også russiske Oleg Skripotsjka og den svensk-amerikanske NASA-astronauten Jessica Meir, som har sine røtter i Västerås. Meir skaper også historie ettersom hun er den første svensken som besøker ISS.

Al-Mansoori er imidlertid ikke den første arabiske mannen i verdensrommet. Allerede i 1985 var saudiarabiske Sultan Salman Abdulaziz Al Saud med på en amerikansk romskipsekspedisjon.

– Historisk bragd

Men for Mansoori har en drøm gått i oppfyllelse. Han mener romferden vil være en milepæl for hans eget hjemland og for den arabiske verden.

– Denne bragden vil være historisk og kommer til å fortsette, sa han på en pressekonferanse før turen.

Der ble det klart at han kommer til å ha daglige bønnestunder om bord på romskipet, for så å legge dem ut for publikum på Jorda.

– Som jagerflyger har jeg allerede bedt i flyet mitt, sa han.

Når de tre romfarerne ankommer ISS, blir de møtt av ni kolleger, og i en kort periode vil det oppholde seg hele ni personer på romstasjonen.

Mansoori er ventet å vende tilbake til Jorda med NASA-astronauten Nick Hague og russiske Aleksej Ovtsjinin 3. oktober, mens Skripotsjka og Meir skal bli værende til våren 2020.

Mange eksperimenter

Romraketten ble skutt ut rett før klokka 16 onsdag ettermiddag og var ventet å ankomme ISS seks timer senere. Deretter tar det trolig to timer før romraketten er koblet til stasjonen slik at astronautene trygt kan gå om bord.

Det er planlagt at romfarerne skal arbeide med hundrevis av ulike eksperimenter mens de er om bord.

ISS-programmet involverer USA, Russland, Canada, Japan og Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA), samt elleve europeiske land.