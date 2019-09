– Valgkampen går godt, men man må slåss til alle stemmene er talt, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

Hun står i byssa på et Equinor-fartøy, på vei ut for å se på et vindkraftprosjekt. Statsministeren er iført redningsvest i det hun snakker om Norges kamp for å komme inn i Sikkerhetsrådet, FNs mektigste organ.