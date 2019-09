Miljøaktivister ryddet søppel fra verdens strender

Fra Manila til Middelhavet ble aktivister oppfordret til å være med på Verdens søppelryddingsdag,

Ifølge arrangørene deltok 4 millioner mennesker i streiker og demonstrasjoner mot klimakrisen over hele kloden fredag i det som er kalt historiens største klimaprotest. Den svenske aktivisten Greta Thunberg kaller protestene «bare begynnelsen».

Demonstrasjonene ble innledningen til en uke med aktiviteter, blant annet dem også Verdens søppelryddingsdag.

I Frankrike viste frivillige fram bilder av sekker fulle av søppel, blant annet plastbeholdere og brusbokser.

Plastavfall er et spesielt stort problem i Sørøst-Asia, ikke minst i Filippinene, som sammen med Kina, Vietnam og Indonesia er blant verdens verstinger når det gjelder plast.

I Filippinenes hovedstad Manila deltok 10.000 mennesker lørdag i en opprydningsaksjon langs en strendene i den forurensede Manila-bukta.

På Fiji ryddet aktivistene bort bildekk og motordeler fra øyas strender, og på Australias Bondi Beach gravde de frivillige gjennom sanden på leting etter sigarettsneiper og plastbiter.

Den massive ryddeaksjonen er organisert av Let's Do It Foundation, som ble stiftet i Estland. Ifølge organisasjonen deltok 18 millioner mennesker i fjorårets aksjon, som ble arrangert i 157 land. I år mener de at over 160 land er med.