Nynazister forsøkte å selge tre meter lang missil på Whatsapp

Italiensk politi beslagla store mengder våpen, nynazistisk propaganda og et 3,45 meter langt luft-til-luft-missil i en aksjon mot høyreekstremistiske grupper på mandag.

Aksjonen var en avsluttende del av en større etterforskning som har pågått i rundt et år, skriver italiensk politi på sine nettsider.

Overvåket de arresterte

De arresterte mennene skal alle være tilknyttet et høyreekstremt miljø.

Politiet i Torino i Italia har overvåket enkelte personer tilknyttet høyreekstreme miljøer som har slåss i den ukrainske regionen Donbass. Ifølge BBC er det uklart hvilken side i konflikten italienerne skal ha kjempet for.

Avlytting og overvåking førte til oppdagelsen av våpenarsenalet og missilet, skriver politiet.

Enormt beslag

Beslaget inkluderte 26 våpen, 20 bajonetter, 306 våpendeler, inkludert lyddempere og kikkertsikter, samt mer enn 800 kuler av ulike kalibre, skriver The New York Times.

I tillegg beslagla de store mengder nazi-memorabilia og den tre meter lange luftraketten. Politiet har uttalt at de mistenkte hadde samtaler på Whatsapp der de forsøkte å selge missilet.

Tre menn er blitt arrestert i forbindelse med beslaget. To av dem er italienske statsborgere, mens den tredje er sveitsisk, melder BBC. Mennene er i 40- og 50-årene.

To av dem ble arrestert for å besitte og forsøke å videreselge missilet, mens tredjemann ble arrestert for å være mellommann i våpensalget. Beslaget skjedde i en av mennenes bolig.

Støtter Putins annektering av Krim

Italia fikk i juni i fjor den første populistiske regjeringen i Vest-Europa. Giuseppe Conte er statsminister, men innenriksministeren Matteo Salvini er svært populær og er blitt omtalt som den som egentlig styrer landet.

Han er leder for Italias største parti, det innvandringskritiske partiet Ligaen.

Salvini har foreløpig ikke uttalt seg om mandagens aksjon. Den tidligere lederen av det Demokratiske Partiet, Maurizio Martina, skal derimot ha bedt den italienske regjeringen legge ned en større innsats for å takle høyreekstremister.

– Høyreekstremister i dette landet smugler krigsvåpen og til og med missiler. Det er en utrolig og veldig alvorlig hendelse, har Martina uttalt ifølge Aljazeera.

Den væpnede konflikten i Ukraina begynte i april 2014, da prorussiske separatister gjorde opprør øst i landet. Da hadde Russland en måned tidligere annektert halvøya Krim, som svar på at Ukrainas russiskstøttede president var blitt avsatt.

Flere populistiske partier i Europa har siden uttrykt støtte til Russland for annekteringen av Krim-halvøya. Ifølge Financial Times har Vladimir Putins regjeringsparti, Forent Russland, inngått en rekke samarbeidsavtaler med høyrepopulistiske partier – inkludert Salvinis Ligaen.

#Digos Torino ha concluso un’operazione nei confronti di 3 persone responsabili di detenzione di armi da guerra e da sparo.

Dalle indagini si è scoperta anche una trattativa per la compravendita di un missile aria – aria sequestrato in provincia di Pavia https://t.co/IvKFpgQ4Ox — Polizia di Stato (@poliziadistato) July 15, 2019

Missil på avveie

Missilet, en franskprodusert Matra Super 530 F, skal opprinnelig ha tilhørt Qatar før det til slutt havnet hos de italienske høyreekstremistene. Det er foreløpig uklart hvordan det fant veien til Italia.

En av de arresterte mennenes advokat, Fausto Moscatelli, sier til CNN at hans klient er en «våpenentusiast» og at våpnene ikke har noen tilknytning til terrorisme.

– Det var en misforståelse når det gjaldt nazigjenstandene. Han hadde også fascistiske gjenstander og gammelt utstyr fra Sovjetunionen, men politiet tok bare ting med hakekors, sier advokaten til CNN.