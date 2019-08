Amerikansk flyplass forbyr salg av plastflasker

Fra 20. august i år vil det ikke være mulig for reisende å kjøpe vann i plastflasker etter sikkerhetskontrollen. I stedet kan man ta med egen flaske eller kjøpe godkjente aluminiums- eller glassflasker. Det vil ifølge San Francisco Chronicle spare flyplassen for fire millioner vannflasker av plast årlig.

Forbudet inkluderer også kafeer, restauranter og drikkeautomater.

– Vi er den første flyplassen som vi vet om, til å innføre et slikt forbud, sier talsperson for flyplassen Doug Yakel.

AP Photo/Marcio José Sanchez, File

Det er to årsaker til at flyplassen har innført forbudet:

Bystyret i San Francisco har vedtatt et forbud av salg av vann i engangsflasker av plast på eiendom som er offentlig eid.

Den andre er flyplassens egen plan for å bli en avfallsfri flyplass innen 2021.

Det er uklart hvilke eventuelle straffereaksjoner flyplassen vil ilegge butikker som ikke følger de nye retningslinjene. Men ifølge Yakel har det vært få protester mot forbudet, til dels fordi butikkene fikk beskjed i god tid. For dem som flyr, vil det være mulig å fylle vann gratis på over 100 installerte vannstasjoner.

Andre flyplasser i området har ikke meldt at de vil følge etter, men Oaklands internasjonale flyplass krever at nye aktører selger vann i andre beholdere enn engangsflasker av plast. Flyplassens talsperson opplyser at han også kjenner til andre flyplassers planer om å gjøre det samme.