Det var en radiostasjon i Melbourne, Triple M, som avslørte at på landets 50-dollarsedler er ordet responsibility - ansvar - skrevet feil. Den siste i-en mangler - og ordet er i bruk hele tre steder på sedlene.

Sentralbanken i Australia sier, ifølge avisen The Age, at bommerten skal rettes når de trykker et nytt opplag av sedlene senere i år. Sedlene som allerede er ute, trekkes ikke tilbake.

De nye 50-lappene kom i oktober, men ingen har hittil reagert offentlig på staveflausen. Men sentralbanken skal ha fått meldinger allerede i desember. Nå kom saken frem fordi en anonym tipser gikk til pressen med blemmen. En tipser som The Age beskriver slik: En person med ørneblikk, forstørrelsesglass og trolig noe fritid.

Detaljrike sedler

Årsaken til at dette har gått upåaktet hen er trolig at teksten er skrevet med svært små bokstaver. Sedlene lages ikke av papir, men av et slags plaststoff, og de trykkes med stor detaljrikdom. Dette gjøres for at de skal være vanskelige å forfalske.

På grunn av gule fargetoner har 50-lappen fått kallenavnet «en ananas» og er verdt drøyt 300 norske kroner. Den prydes av Edith Cowan, landets første kvinnelige parlamentsmedlem. Det feilstavede ordet forekommer i et utdrag fra hennes første tale i nasjonalforsamlingen i 1921.