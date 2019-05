Tusener krever at Østerrikes regjering må gå etter videoskandalen

Det opplyste visestatsminister Heinz-Christian Strache selv på en pressekonferanse lørdag formiddag. Han leder partiet FPÖ, som er med i landets koalisjonsregjering.

Strache sa at han hadde tilbudt seg å gå av for å hindre at koalisjonsregjeringen som består av statsminister Sebastian Kurz' konservative parti ÖVP og Frihetspartiet (FPÖ), som ledes av Strache, bryter sammen.

Lørdag ettermiddag samlet flere tusen demonstranter seg i Wien med krav om at hele regjeringen må gå av etter avsløringene som førte til at visestatsministeren trakk seg. Demonstrantene, opp mot 3000, forventer nå nyvalg.

Kunngjøringen om visestatsministerens avgang kommer etter at statsministeren innkalte til krisemøte i regjeringen, dagen etter de kompromitterende avsløringene.

Kurz skal der ha utelukket et videre samarbeid med Strache.

Møte på Ibiza

Strache trekker seg etter at Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung publiserte en video der han angivelig tilbyr infrastruktur-kontrakter til en kvinne som utgir seg for å være en rik mulig donor fra Russland, i bytte mot politisk støtte.

Også Straches partifelle, parlamentarisk leder Johann Gudenus, er på det lekkede videoopptaket der politikerne forklarer kvinnen hvordan hun kan investere i Østerrike.

Ville overta avis

Gruppen som minglet på terassen til den lukseriøse ferievillaen denne julikvelden drakk champagne, spiste sushi og diskuterte hvordan de kunne sørge for at en russisk investor ble tildelt kontrakter fra den østerriske regjeringen.

De skal også ha diskutert en overtakelse av avisen Kronen Zeitung for å påvirke det kommende valget.

Kvinnen, som utga seg for å være niesen til en russisk oligark, uttrykte at hun gjerne ville skaffe seg kontroll over avisen. Strache svarte at hun kunne skifte ut staben og gjøre avisa mer vennlig stemt overfor Frihetspartiet, og foreslo deretter at hun kunne få tilgang til offentlige kontrakter.

Strache skal ha antydet at dette kunne booste partiets valgresultat og gi dem 34 prosent av stemmene, istedet for 27.

«Det er en felle»

Ifølge der Spiegel satt Strache og partifelle Johann Gudenus sammen i seks timer før Strache fikk mistanke om at noe var galt og hvisket: «Det er en felle».

Han skal imidlertid ha roet seg da Gudenus forsikret ham om at han tok feil.

Men FPÖ-lederen hadde rett. Villaen var utstyrt med flere skjulte kameraer, og opptakene fra kvelden viste altså at politikerne var villige til å tilby samferdselskontrakter mot politisk støtte, skriver avisene.

Strache: - Ekstremt forsmedelig fyllerør

Det er uklart hvem som satte ut den angivelige fellen og laget videoopptaket fra det seks timer lange møtet, og hva motivet for det var, skriver Süddeutsche Zeitung. Avisen skriver at den kjenner identiten til kilden som sendte dem videomaterialet.

På pressekonferansen insisterte Strache på at han ikke har gjort noe ulovlig, men han innrømmet at møtet var «et ekstremt forsmedelig fyllerør».

Østerriksk presse har skandalen på sine førstesider lørdag, og reaksjonen er særlig rasende i Krone Zeitung som har overskriften «FPÖ er ferdig» over hele forsiden.

Bånd til Russland

Kurz har de siste ukene mange ganger måttet forsvare beslutningen om å inngå i en koalisjon med det høyreradikale Frihetspartiet etter en rekke avsløringer av ekstremisme i partiet.

Forbindelsen til Russland er spesielt pinlig siden Frihetspartiet har en samarbeidsavtale med president Vladimir Putins parti Forente Russland. Det har ført til anklager om at partiet har altfor tett forbindelse til Russland.

Strache tok over etter Frihetspartiets grunnlegger Jörg Haider som mistet livet i en bilulykke i 2005 mens han fyllekjørte i retning sin hjemby. Strache var selv borti nynazisme i sin ungdom, men har som partileder forsøkt å rydde opp i partiets mørke fortid.

– Dette er stort. Dette må være slutten for Heinz-Christian Strache, sier den politiske analytikeren Thomas Hofer.

