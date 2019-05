Flere titalls mennesker er blitt drept i det nordvestlige hjørnet av Syria de siste dagene. Med hjelp fra russisk fly og Iran-støttede militser, har syriske regjeringsstyrker gått til den største offensiven siden i fjor sommer.

De syriske myndighetenes tønnebomber og russiske flyangrep har støttet opp om angrep på bakken, melder Reuters. Tønnebomber er tønner som er fylt med sprengstoff og som slippes ut fra helikoptre.

Flere enn 150.000 mennesker har måttet flykte og tre millioner mennesker står i fare dersom en russisk-tyrkisk avtale fra september i fjor bryter sammen.

– Opprørere har ikke overholdt avtalen

De nye kampene kommer som en følge av at Bashar al-Assad og hans allierte mener opprørerne ikke har holdt seg til avtalen som ble fremforhandlet i fjor høst.

Den russisk-tyrkiske avtalen forutsatte at opprørerne skulle trekke seg ut av en buffersone i ytterkantene av det opprørskontrollerte området ved Idlib. Dette skal imidlertid Tahrir al-Sham, en gruppe som hevdes å ha forbindelser til Al-Qaida, ikke ha gjort. Opprørerne hevder på sin side at «russiske okkupanter» vil erobre Idlib.

12 sykehus er blitt rammet

152.000 mennesker har flyktet i perioden mellom 29. april og 5. mai, ifølge FNs kontor for humanitær hjelp (OCHA). Det innebærer en dobling i antallet mennesker som er på flukt i den nordvestlige delen av Syria.

12 sykehus er blitt truffet i forbindelse med flyangrep, 80 sivile er blitt drept og flere enn 300 er blitt skadet, ifølge OCHA. Artilleriild, flyangrep og kamper på bakken har rammet 50 landsbyer. Minst 10 skoler er blitt ødelagt og all undervisning er blitt stanset.

Fakta: Krigen i Syria I mars 2011 startet konflikten i Syria. Da begynte fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad, som ble slått ned med hard hånd. Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet deg seg til full borgerkrig. En rekke opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot Assad-regimet og til dels mot hverandre. Russland, Iran og libanesiske Hizbollah har støttet Bashar al-Assad. USA har ledet en koalisjon siden 2014. Den har bombet terrororganisasjonen Den islamske stat og støttet YPG-militsen nord i Syria. Tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både IS og den kurdiske militsen. Syriske regjeringsstyrker og deres allierte gjenerobret store områder fra opprørere. Over 350.000 menneskeliv har gått tapt som følge av krigen i Syria, ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Kilde: NTB

Tyrkia truer igjen med å angripe kurderne

Samtidig meldes det om kamper litt lenger nordøst, ved byen Tel Rifaat, der Tyrkia og deres allierte slåss mot syriske kurdere. I tyrkisk presse fremstilles dette som at tyrkerne slåss mot PKK, en organisasjon som anses som terrorister i Tyrkia.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt mange ganger at Tyrkia kommer til å slå til militært mot PKK i Syria. Særlig har han siktet seg inn mot byen Manbij. Onsdag gjentok han dette i en tale til militære kadetter.

– Snart vil dere rydde Manbij og Syria øst for Eufrat for terrorister, sa Erdogan onsdag denne uken til studenter ved det nasjonale forsvarsuniversitetet i Ankara ifølge Hurriyet.

Problemet for tyrkerne er at amerikanske soldater, deres allierte i NATO, står i veien. Amerikanerne er nemlig allierte med kurderne i kampen mot Den islamske staten (IS).

Kurderne sliter i områder med flest arabiske innbyggere

I løpet av krigen mot IS skaffet kurderne og deres allierte seg kontroll over en betydelig del av det østlige Syria. Deler av disse områdene har en nesten utelukkende arabisk befolkning, og der meldes det nå om uro.

I slutten av april demonstrerte lokale grupper mot at tankbiler fraktet olje ut av regionen.

– Hvor blir det av oljen vår. Nei til kurdisk okkupasjon, ropte demonstranter som tvang tankbilene til å returnere til Omar-oljefeltet lengst øst i Syria.

SDF, den kurdiskdominerte militsen som kontrollerer denne delen av Syria, ville ikke kommentere hendelsen overfor Reuters, men opplyser underhånden at de har startet forhandlinger med stammeledere i området.