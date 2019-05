28. april fortalte Roskildes borgermester Joy Mogensen om den store nyheten på Facebook. Den 38 år gamle sosialdemokratiske politikeren var gravid. Unnfangelsen hadde skjedd ved hjelp av en anonym sæddonor.

«Både med tanke på økonomi, helse, den offentlige toleransen og min personlige utvikling skylder jeg velferdssamfunnet alt for at jeg i dag kan offentliggjøre den beste av alle nyheter i livet: jeg skal bli mor», skrev Mogensen.

Deretter fulgte en lang tråd av gratulasjoner. Men Mogensens partifelle, Simon Simonsen, som er kandidat til Folketinget, var ikke fornøyd med Mogensens nyhet om å bli såkalt solomor.

Fakta: Solomødre I Danmark fødes årlig omtrent 5500 barn etter kunstig befruktning. Single kvinner står for drøyt en tiendedel av disse fødslene og kalles solomødre. Kilde: Berlingske/TV2 Danmark

Thomas Howalt Andersen, Socialdemokratiet

Facebook

– Tragedie av shakespearske dimensjoner

«Ulykkelig at vi er blitt så selvsentrerte og egoistiske. Å bli aleneforelder er blitt et personlig frigjøringsprosjekt som handler om selvrealisering fremfor å forsøke om å være hverandre nær, å satse mer på familielivet og på den måten skape en familie», skrev han i en post på Facebook.

Han kalte det en «tragedie av shakespearske dimensjoner» når mange kvinner velger å få barn på egen hånd samtidig som halv million «herlige og vidunderlige menn er barnløse». For 30–40 år siden ville en av disse mennene vært far til Joys barn, fortsetter han.

Da eksploderte det ikke bare i kommentarfeltet på Facebook. Partileder Mette Frederiksen la ikke fingrene imellom da hun gikk ut mot Simonsen.

Fikk refs av partileder

«Om man er én eller to om å ta på seg foreldreoppgaven – det er simpelthen ikke opp til andre å felle en dom over. Det er nettopp det en sosialdemokratisk politiker har gjort. Det er for meg helt uforståelig», skriver Frederiksen, før hun ønsker Mogensen hjertelig til lykke med svangerskapet.

Saken har skapt høye bølger og krav fra partifeller om at Simonsen må trekke tilbake sine ord. Det har han foreløpig ikke gjort. I en videomelding sier han at dette ikke var ment som et personlig anliggende, men at han mener for mange velger karriere fremfor å få barn og får barn altfor sent.

Risikerer å bli vraket

Dette er blitt en kinkig partisak. Mandag kveld vedtok et flertall i styret i hans lokale partilag mistillit mot ham, ifølge Berlingske. Et ekstraordinært årsmøte skal nå avgjøre om han får være partiets kandidat.

Simonsen sier han ikke vil endre holdning til donorbarns rettigheter og er urolig for takhøyden i partiet.

– Jeg synes vi skal tenke over om vi truer det demokratiske sinnelag i partiet hvis man ikke i etiske spørsmål kan ha andre holdninger enn partilinjen, sier Simonsen.

Den lokale partilederen mener imidlertid problemet er retorikken, ikke at Simonsen mener noe i etiske spørsmål.

Valg 5. juni

Tirsdag ble det klart at danskene går til valg 5. juni. Siste frist for å holde valget var 17. juni. De fleste hadde ventet at valget ville avholdes samtidig med valget til EU-parlamentet 26. mai. Men i stedet får danskene to valg på halvannen uke.