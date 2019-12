Saken oppdateres

Etter uker og måneder med krangler, spenninger og gjensidige beskyldninger, skulle man tro at NATO-landene hadde behov for å snakke ut og rense luften.

Men tidenes korteste toppmøte ble enda kortere enn planlagt.

Og USAs president Donald Trump dro overraskende hjem før tiden og avlyste den planlagte pressekonferansen etter møtet.

Snakket opp NATO

Mange av lederne brukte starten av toppmøtet til «å snakke opp» NATO.

Allerede før møtet var i gang erklærte Johnson at «dette hadde vært et vellykket toppmøte».

Fakta: Dette har de diskutert Byrdefordelingen Forslaget om å nedsette en «vismannsgruppe». Dette er en ekspertgruppe som ble foreslått nedsatt etter Macrons harde utfall mot NATO og på grunn av et ønske om å styrke alliansen politiske pilar. Russland og rustningskontroll. Terrorisme. Trusselen fra Kina og landets nye rolle militært og sikkerhetspolitisk.

Da England var gode i fotball, pleide britene å bruke uttrykket «the football is coming home». Nå brukte statsminister og vert for NATO-toppmøtet, Boris Johnson den samme retorikken:

– Det føles som om NATO har kommet hjem, sa Johnson.

Det var etter at generalsekretær Jens Stoltenberg minnet om at NATOs første hovedkvarter lå nettopp i London. Derfor er det passende å markere jubileet her nettopp her, sa Stoltenberg.

Og slo fast at dette hadde vært et vellykket møte.

Og hvem temmet Trump?

Et av de mest vellykkede trekkene denne gang, var at alliansen klarte å temme Trump.

Så vellykket var trekket at Trump valgte å reise hjem før den avsluttende pressekonferansen.

På flyet hjem tvitret han at det var gjort stor fremgang på NATO-toppmøtet.

Vel slo Trump om seg med utfall og fornærmelser under en pressekonferanse tirsdag. Han hevdet å ha avverget tredje verdenskrig, han kalte Macron «vemmelig» og mente NATO-landene fortsatt ikke bidrar nok i alliansen.

Men Aftenposten vet at Jens Stoltenberg og andre statsledere har gjort mye forarbeid i ukene før toppmøtet i et forsøk på å disiplinere Trump.

Trump blandet seg ikke inn i den britiske valgkampen og han skjelte ikke ut noen under selve møtet.

«Tro det eller ei! Trump viste seg fra sin beste side», skriver Quentin Letts i en lett harselerende, men seriøs kommentar i The Times.

Fakta: NATO-toppmøtet Det politiske toppmøtet holdes i Watford, utenfor London. Møtet er kortet ned i tid og omfang på grunn av spenninger innad i alliansen. Det holdes én politisk sesjon. Hvert av de 29 NATO-landene får fire minutter til å legge frem sine viktigste saker. Deretter var det planlagt tre separate pressekonferanser: en med NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, en med USAs president, Donald Trump, og en med Storbritannias statsminister, Boris Johnson.

Derimot var det andre NATO-land som gjorde seg morsomme på Trumps bekostning.

Det største dramaet skjedde tirsdag kveld. Under mottagelsen på Buckingham Palace ble det fanget opp en video som tilsynelatende viser Boris Johnson, Justin Trudeau og Giuseppe Conte gjøre narr av Trumps opptreden og pressekonferanser foran toppmøtet.

Videoen har gått viralt i sosiale medier.

Skulle være en bursdagsfest

Statsminister Erna Solberg var også enig i at det hadde vært det vellykket NATO-toppmøte.

– Nå var det jo meningen at det skulle være en feiring og ikke et ordinært toppmøte, sa hun til norsk presse etter møtet.

Dette ble det enige om

Dette var de viktigste punktene NATO ble enige om:

1. Tyrkia dropper kravene om å blokkere NATOs nye forsvarsplan. Dette var kanskje møtets viktigste seier. President Recep Tayyip Erdogan truet før møtet med å blokkere den nye forsvarsplanen, som omfatter Baltikum, Polen og Norge. Tyrkia hevdet de ikke ville gi sin tilslutning, med mindre NATO støtter tyrkerne i kampen mot kurdiske grupper i Syria, grupper Tyrkia regner som terrorister.

Flere land hadde bilaterale samtaler med Erdogan før toppmøtet for å komme til enighet. Både Jens Stoltenberg og Donald Trump hadde slike møter.

2. Kina blir for første gang omtalt i en offisiell erklæring fra NATO. Men det er ikke meningen å stemple Midtens rike som en fiende, forsikrer de allierte.

3. NATO landene ble enige om økt beredskap med fullføringen av det såkalte 4x30-initiativet: 30 bataljoner, 30 marinefartøy og 30 flyskvadroner som skal være klare til innsats innen 30 dager. Flere land meldte inn nye bidrag, deriblant Norge: Norge har nå meldt inn seks ekstra F35 fly.

Her kom de ikke i mål

Her kom de ikke i mål, hvor NATO er enige om å jobbe videre med:

Medlemslandene ber generalsekretær Jens Stoltenberg legge frem et forslag til en prosess for å styrke alliansens politiske dimensjon. Dette er i tråd med et tysk forslag som ble lagt frem etter Frankrikes president Emmanuel Macrons krasse kritikk mot NATO hvor han kalte alliansen «hjernedød». NATO kaller dette en «refleksjonsprosess». Noe som viser at ikke alle stiller seg bak initiativet, men at dette er formuleringer som er valgt for å kjøpe seg tid. Donald Trump er fortsatt ikke fornøyd med NATO-landenes økonomiske bidrag, selv om han bekreftet at flere land nå viser betydelig fremgang.

