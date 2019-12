Det var Danish Atlantic Council, tilsvarende Atlanterhavskomiteen, som skulle arrangere seminaret sammen med USAs ambassade i København. Til seminaret som markerte NATOs 70-årsjubileum, var den 76 år gamle forskeren Stanley Sloan invitert som hovedtaler.

Stanley Sloan er NATO-ekspert. Han er gjesteforeleser ved Middlebury College og tidligere analytiker i CIA. Han har vært en tydelig kritiker av måten president Donald Trump har håndtert forholdet til sine allierte i Europa. Han har blant annet skrevet artikkelen: «Donald Trump and NATO: Historic Alliance Meets A-historic president.»

Det likte ikke den amerikanske ambassadøren Carla Sands, som satte foten ned. Dermed måtte Danish Atlantic Council sende avbud til Stanley. USAs ambassade har ikke kommentert hvorfor hun sa nei.

Saken har vakt betydelig oppsikt i USA og er blant annet omtalt av nettstedet The Hill.

Nå velger generalsekretær i Danish Atlantic Council Lars Bangert Struwe å avlyse seminaret på bakgrunn av det som har skjedd.

Storm på Twitter

Det var Sloan som selv offentliggjorde saken på Twitter.

For 10 dager siden ble han invitert til å være hovedtaler på et seminaret. Sloan tvitret at han gledet seg til å dra til København, men ikke lenge etter la han ut en melding der han fortalte at han var strøket av listen. Det har skapt storm på Twitter.

Holdes i ambassaden

Det var den danske Atlanterhavskomiteen (Danish Atlantic Council) som arrangerer møtet, med ambassaden som medarrangør. Seminaret skulle være på den amerikanske ambassaden i København 10. desember.

Ifølge Ekstra Bladet har ikke den amerikanske ambassadøren Carla Sands gitt noen offisiell forklaring på hvorfor hun ikke vil ha Sloan med på arrangementet.

Ambassadøren Sands er ikke karrierediplomat, men tidligere skuespiller, kiropraktor og styremedlem og ga betydelige bidrag til Trumps kampanje og innsettelsesermoni. Det er vanlig at lojale støttespillere får ambassadørposter som takk.

Kan ikke trosse ambassaden

Det var Danish Atlantic Council som meddelte Sloan at han ikke var velkommen:

«Gjennom offisielle kanaler er Danish Atlantic Council blitt informert om at Carla Sands ikke ønsker hans tilstedeværelse på konferansen. Derfor har de krevd at han blir fjernet som taler», heter det i en mail fra generalsekretæren i Danish Atlantic Council, Lars Bangert Struwe, til Stanley R. Sloan, som amerikanske Buzzfeed News har sett.

Sloan tvitret etter dette at han var bekymret for utviklingen i USA etter at myndighetene hadde grepet inn og stanset hans deltagelse på møtet i København.

Hva med ytringsfriheten?

I kjølvannet av denne saken er det blitt stilt spørsmål ved hvordan Danish Atlantic Council ivaretar ytringsfriheten. Struwe gjorde det klart i en e-post til Sloan at de «ikke kan ignorere instruksjoner fra den amerikanske ambassade når de er så klare og spesifikke.»

Sloan har svart på Twitter at han har vært lojal til ulike administrasjoner. Han har også vært invitert av amerikansk UD til å snakke på ulike seminarer verden over, men aldri opplevd noe lignende.

Amerikansk UD har så langt ikke kommentert denne saken, men nå er altså seminaret avlyst på grunn av de problemene som er oppstått rundt Sloans deltagelse.

Dette er ikke første gang det er problemer i forholdet mellom Trump-administrasjonen og Danmark. Tidligere har Trump ønsket å kjøpe Grønland som har delvis selvstyre, og avlyste blant annet et planlagt besøk i Danmark da han fikk nei.