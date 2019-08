Det er tidlig torsdag morgen på Zjukovskij-flyplassen i Moskva. En Airbus 321 fra flyselskapet Ural Airlines gjør seg klar til å ta av. Bak spakene sitter kaptein Damir Jusupov og pilot Georgij Murzin.

Klokken 06.00 får de beskjed om å bruke rullebane nummer 12 da det er registrert en del fugler i området.

Pilotene følger instruksjonene fra tårnet. Det er 226 passasjerer om bord og syv kabinansatte.

Stuper mot bakken

Den videre kommunikasjonen mellom flyet og tårnet ble publisert i russiske medier i helgen.

SZJR 178 er flyets signal. PAN PAN er det internasjonale begrepet for krise.

06:12:28 – 06:12:51

Pilot: Dette er SZJR 178. Vi er klar for takeoff.

Kontrolltårn: Rullebane 12. Jeg autoriserer takeoff med observasjoner av fugler.

06:14:10 – 06:14:21

Pilot: SZJR, PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN, SZJR.

06:14:29 – 06:14:39

Kontrolltårn: SZJR 178.

Pilot: PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN, SZJR 178. En motor har sviktet.

Kontrolltårn: SZJR 178. Hva gjør dere?

06:14:55 – 06:15:09

Pilot: Ønsker retur. Høyde.

Kontrolltårn: Retur innvilget.

Pilot: Retur innvilget.

Men flyet returnerer ikke. De er i ferd med å miste motor nummer to, og pilotene ser ikke noe annet valg enn å nødlande.

Flyet stuper mot bakken. På åtte sekunder går farten fra 250 kilometer i timen til 0.

Knapt to minutter etter at flyet tok av, ligger det på magen i en maisåker én kilometer fra flyplassen.

Ber om ambulanse

06:15:49 – 06:15:57

Kontrolltårn: SZJR 178, kom inn.

Pilot: Vi ber om ambulanse og redningstjeneste.

Kontrolltårn: Vi venter. Hvor mange passasjerer er om bord?

Pilot: 226 passasjerer og syv kabinansatte.

Kontrolltårn: Gjenta igjen.

Pilot: 226 passasjerer og syv kabinansatte.

Utrolig nok klarer alle i flyet å komme seg ut. Over 70 mennesker, derav 19 barn, må til videre undersøkelser, men kun seks legges inn på sykehus.

Ingen mister livet.

– Et mirakel

På russisk TV omtales hendelsen som «Ramensk-mirakelet». Ramensk er området hvor ulykken skjedde.

Flere trekker paralleller til ett spesielt nødlandingsdrama, nemlig «mirakelet på Hudson» fra 2009. Da klarte US Airways Flight 1549 å lande i Hudson-elven i New York etter å ha kollidert med en fugleflokk.

Alle de 155 passasjerene og kabinpersonalet kom uskadet fra den dramatiske hendelsen den gangen.

– Piloten er et geni

Den spektakulære nødlandingen i åkeren sist uke har preget nyhetsbildet i Russland de siste dagene. Interessen rundt særlig kaptein Damir Jusupov har vært enorm.

– Alle lever! Piloten er et geni, utbrøt en av passasjerene med navn Olga til Komsomolskaja Pravda etter nødlandingen.

Hun beskriver hvordan det brøt ut applaus istedenfor panikk da flyet landet.

Den 41 år gamle kapteinen skal ha over 3000 flytimer bak seg. Det er laget flere nyhetsinnslag med ham og hans liv, som deles ivrig på sosiale medier.

Jusupov sammen med pilot-kollega Georgij Murzin ble etter nødlandingen hedret av president Vladimir Putin med utmerkelsen «Russlands helter». Også de andre kabinansatte mottok utmerkelser for sitt mot i en vanskelig situasjon.

– Vi gratulerer de heltemodige pilotene som reddet folks liv, sa talsperson for Kreml, Dmitrij Peskov.

– Besetningen på flyet viste fantastiske ferdigheter og ro. Han og laget hans reddet 233 liv. De er helter, fastslår Jevgenij Kujvasjev, guvernør i pilotens hjemdistrikt.

Håper ingen får flyskrekk

Pilot Jusupov sier heltedyrkelsen føles merkelig, og at han er sjenert.

– Da den andre motoren sviktet, hadde vi bare et alternativ: Å lande flyet. Jeg så en åker fremfor oss. Vi øver på slike landinger hver sjette måned i simulator, og på grunn av denne treningen, klarte vi å lande flyet uten at noen ble alvorlig skadet, sier Jusupov, ifølge lenta.ru.

– Jeg ønsker at alle som ble skadet, skal bli friske – og at de ikke er redde for å fly igjen, sier han i et intervju med vesti.ru.

Startet undersøkelser

Samtidig som pilotene hylles, har undersøkelsene av flyet startet. Det kan ta lang tid før en slik gjennomgang er ferdig.

En anonym innbygger i området sa til radiostasjonen Govorit Moskva at måkene trolig kom fra en ulovlig søppelfylling i nærheten av flyplassen.

Dette har russiske myndigheter benektet. De viser til at nærmeste søppelfylling ligger 14 kilometer fra flyplassen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

