Israels lov om tilbakevending har sikret jøder fra hele verden et hjem i et av Midtøstens mest velstående land.

Den slår fast at jøder og de med jødiske foreldre eller besteforeldre, samt alle deres barn, har rett til å bosette seg i Israel og få israelsk statsborgerskap.

Blant dem som har fått komme til «det lovede land», er jøder som inntil for rundt 30 år siden bodde i Gondar-regionen i det etiopiske høylandet.

De tilhører Beta Israel, som er det historiske navnet på det jødiske samfunnet i Etiopia.

I dag bor det rundt 140.000 mennesker med etiopisk opphav i Israel.

Mer enn 50.000 av dem er født og oppvokst i landet, men de fleste kom til Israel på svært spektalulært vis.

Annenrangs borgere

Til tross for ønskene om å få samlet hele Beta Israel-samfunnet i Israel, har etiopiske jøder i mange år klaget over at de blir behandlet som annenrangs borgere.

Selv om noen har klart å jobbe seg opp til profilerte roller i den israelske offentligheten, lever mer enn halvparten av etiopiske jøder under fattigdomsgrensen.

Etiopere er underrepresentert i arbeidslivet og overrepresentert på kriminalitetsstatistikken.

Ungdom sier de gjennomfører militærtjeneste for landet sitt, men må likevel tåle å høre nedsettende kommentarer på bussen eller å bli avvist i døren på nattklubbene i Tel Aviv.

Det etiopiske samfunnet mener de blir utsatt for institusjonalisert rasisme. De siste årene har en rekke episoder der svarte israelske jøder er blitt angrepet og drept gjort politivold til en særlig betent sak.

