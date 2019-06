Bildene av Oscar Alberto Martínez Ramírez og hans nesten 2 år gamle datter Valeria ble først publisert i den mexicanske avisen La Jornada, og har i løpet av kort tid spredt seg over hele verden.

De to migrantene druknet da de forsøkte å krysse elven over til den amerikanske grensen fra for å ankomme Texas.

Avisen The Guardian har intervjuet reporteren som tok bildene og møtte Tania Vanessa Ávalos, kvinnen som mistet mann og barn i elven.

Martinez’ kone fortalte meksikanske myndigheter at hun så mannen og datteren forsvinne i de sterke strømmene. Ifølge henne skulle familien søke om asyl, men immigrantkontoret var stengt.

Offisielle myndigheter har bekreftet hendelsesforløpet, skriver AP.

Julia Le Duc / TT NYHETSBYRÅN

Døde mens han forsøkte å redde datteren

Familien valgte derfor å forsøke å krysse elven for å komme seg over grensen. Martinez rakk å krysse elven sammen med datteren, men da han snudde seg for å hente kona fulgte datteren etter. Begge ble da tatt av strømmen, fortalte journalist Avalos til The Guardian.

En leteaksjon ble igangsatt, men først neste dag ble de to funnet tett omslynget og med ansiktet ned i vannet nær bye Mataros i Mexico.

Myndighetene i El Salvador uttalte til Sky News at de jobber med å gi støtte og hjelp til familien. De omkomne skal etter planen flys til El Salvador torsdag.

I 2018 ble det rapportert om 283 omkomne flyktninger på grensen mellom Mexico og USA, skriver nyhetsbyrået AP.

Samtidig som det stadig kommer meldinger om sprengt kapasitet ved grensmottakene, meldte fungerende sjef for grensekontrollen, John Sanders, at han trekker seg fra stillingen. Han er den tredje toppsjefen som går av på kort tid.

Christian Torres / TT NYHETSBYRÅN

Flere familier og barn på grensen

Oppsigelsen kommer etter en storstilt kritikk mot tilstanden ved de amerikanske grensemottakene hvor barn og tenåringer sitter uten såpe, tannbørster eller tilstrekkelig med mat og vann. Rundt 100 av de 249 barna som ble hentet ut av et overfylt migrantmottak i Texas, har onsdag returnert til mottaket, skriver BBC og The New York Times. Bakgrunnen for dette er ikke kjent.

Sanders har forklart at problemene i de lukkede mottakene skyldes pengemangel.

Tusenvis av familier har de siste månedene tatt seg til USA og rundt 15.000 mennesker venter på å få sine saker behandlet. Tidligere denne måneden opplyste amerikanske grensepoliti at over 132.000 mennesker er anholdt eller pågrepet på den amerikanske grensen mot Mexico.

Tirsdag godkjente Representantenes hus en hjelpepakke verdt 35 millioner kroner, som skal bedre forholdene til migrantene på grensen mellom USA og Mexico. Republikanerne jobber med en egen versjon av krisepakken, og president Donald Trump har varslet å legge ned veto mot den vedtatte avtalen, skriver Reuters.

Trump uttalte samtidig at han er «svært bekymret» for forholdene på grensen, men hevdet samtidig at forholdene er bedre enn tidligere.