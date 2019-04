Putin forsøker å kontrollere internett. Nå vil han ha en «av-bryter».

Denne uken behandlet Dumaen – underhuset i nasjonalforsamlingen – en ny lov som vil innebære at myndighetene kan stenge internett og stoppe nettrafikken til og fra utlandet i en krise.

Den såkalte loven om «suverent internett», ble vedtatt med overveldende flertall i andre lesning, og alt tyder på at den vil bli endelig banket gjennom senere i år og underskrevet av president Vladimir Putin.

I februar sa Putin at loven er helt nødvendig for å motstå mulige hackerangrep eller forsøk fra USA på å stenge den russiske delen av internett i en konflikt.

– Jo større uavhengighet vi har – også på internett – desto bedre, sa presidenten.

Kritikerne hevder at loven vil bety at ytringsfriheten blir kraftig innskrenket, og at målet egentlig er å stoppe opposisjonelle røster. Forrige måned demonstrerte tusenvis av russere mot loven.

Mindre kontroll over de unge

Eksperter peker på at Kreml har et velsmurt propagandaapparat fordi staten eier en stor andel av mediene, men på internett har ikke myndighetene like stor kontroll. Særlig gjelder det unge russere som i liten grad bruker tradisjonelle medier og derfor ikke nås av propagandaen.

– Det er vanskelig å styre de unge, men myndighetene forsøker hele tiden nye metoder, sa Carnegie-forskeren Andrej Kolesnikov nylig.

I fjor prøvde Russland å stenge den krypterte meldingstjenesten Telegram, noe som førte til store demonstrasjoner rundt i landet.

Fakta: Svartelister nettsider Hvert år blokkerer det russiske medietilsynet tusenvis av nettsider. Hvis man forsøker å gå inn på en slik side når man er i Russland, kommer det opp informasjon om at denne nettsiden er blokkert fordi innholdet er ulovlig. Ifølge myndighetene er årsaken som regel at nettsiden inneholder bilder eller video med overgrep mot barn, narkotika eller selvmord. Medietilsynet blokkerer imidlertid også mange nettsider som kommer med legitim kritikk av myndighetene.

Krypterte meldinger

Forsøket med å blokkere Telegram mislyktes, men myndighetene har flere ganger uttalte at de ikke vil gi seg. Denne uken sa sjefen for det russiske teletilsynet, Aleksandr Zjarov, at det egentlige målet med den nye loven er å forhindre spredningen av ulovlig informasjon.

– Det er åpenbart at det blant annet innebærer å kjempe mot forskjellige internettressurser, slik som meldingstjenesten Telegram, sa Zjarov til nyhetsbyrået Tass.

GRIGORY DUKOR, AP / NTB scanpix

Kopierer kineserne?

Eksperter hevder at Russland forsøker å kopiere det som omtales som «den store kinesiske brannmuren». Den innebærer at kinesiske myndigheter svært effektivt kan filtrere bort uønsket internettrafikk fra utlandet, blokkere kritiske nettsteder og overvåke den innenlandske internettrafikken.

Loven foreskriver at all nettrafikk til og fra Russland – og mellom ulike regioner innenlands – skal gå via punkter som staten kontrollerer. Nettrafikken skal så sendes videre via en hovedsentral.

Enkelte kommentatorer har pekt på at det vil koste enorme summer og ta mangfoldige år før Russland vil klare å gjøre det samme som Kina.

Mulig å omgå forbud

Det russiske medietilsynet svartelister flere tusen nettsider hvert år, blant annet sider som har innhold med seksuelle overgrep mot barn, narkotika og selvmord. Nettsider som er svartelistet, blir blokkert når man er i Russland.

Kritikerne hevder at myndighetene også blokkerer nyhetsaviser og andre nettsteder som har vært for kritiske til myndighetene.

Det er likevel mulig å få tilgang til dem hvis man bruker en såkalt VPN-tjeneste.

Det er forbudt å bruke VPN i Russland, men frem til nå har ikke myndighetene hatt noen mulighet til å stoppe det. Det skal angivelig bli enklere med den nye loven.

Forhindre at demonstrasjoner sprer seg

Da det brøt ut store demonstrasjoner sør i Russland i fjor høst, påla myndighetene teleoperatørene å stenge det mobile internett. Resultatet var at demonstrantene ikke kunne dele videoer og bilder fra protestene via mobiltelefonene.

Andrej Soldatov har skrevet bok om myndighetenes forsøk på å styre internett. Han hevder at den nye loven ikke handler om å stoppe utenlandske trusler eller stenge Facebook eller Google.

– Det kan myndighetene gjøre med dagens lovverk hvis de ønsker. Målet er å få muligheten til å stenge visse typer trafikk i bestemte regioner hvis det oppstår store demonstrasjoner, hevder han, ifølge Moskvas Ekko.

Ikke sensur

Russiske myndigheter avviser at det er snakk om å begrense tilgangen på nettet.

– Alle støtter internettfrihet, både forslagsstillerne, presidentens administrasjon og regjeringen. Ingen foreslår å kutte nettet eller begrense muligheten til å jobbe på World Wide Web, sa Putins talsmann Dimitrij Peskov, ifølge NTB.

