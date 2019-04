UD fraråder nordmenn å reise til Sri Lanka

Det offisielle reiserådet ble oppdatert søndag kveld, i etterkant av bombeangrepene som har kostet minst 215 mennesker livet.

«Alle reisende bes om å holde seg i ro, og ikke oppsøke religiøse og offentlige steder til situasjonen er avklart. Følg med på lokale medier og følg råd fra lokale myndigheter», skriver UD i forbindelse med det oppdaterte reiserådet.

Nordmenn som befinner seg på berørte steder oppfordres til å gi familie og venner beskjed om at de er trygge.

Departementet minner også om at sosiale medier er stengt i perioder og at det er innført strengere sikkerhetstiltak på flyplassen, men at denne fortsatt er åpen.