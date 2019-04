Huawei fortsetter veksten tross press fra USA

Den kinesiske telegiganten melder om inntekter på 180 milliarder yuan i årets tre første måneder, 39 prosent høyere enn i fjor. Beløpet tilsvarer drøyt 250 milliarder kroner.

Veksten kommer til tross for at selskapet er innblandet i en alvorlig juridisk konflikt med USA, som har krevd Huaweis finansdirektør utlevert for brudd på USAs handelsrestriksjoner mot Iran.

Både amerikanerne og flere allierte er dessuten skeptiske til Huaweis mulige forbindelser til kinesiske myndigheter og frykter for mulig spionasje dersom selskapet får bygge ut viktig infrastruktur.

Spørsmålet er blitt særlig aktuelt ettersom Huawei er ventet å være en av de store tilbyderne når neste generasjons mobilnett skal bygges ut.

Hver dag rundt midnatt skjedde det noe mystisk med datamaskinene fra Huawei. Det tok fem år før noen oppdaget hva som foregikk.

Avviser påstander om spionasje

Telegiganten har avvist amerikanske påstander om at selskapet legger til rette for kinesiske spionasje.

Selskapet er privateid, men rapporterer enkelte regnskapstall. Huawei oppgir riktignok ikke resultatet per kvartal, men sier de har en profittmargin på 8 prosent. Det skulle tilsi et overskudd på 14,4 milliarder yuan, eller snaut 18,3 milliarder kroner.

I fjor vokste omsetningen for hele året med 19,5 prosent til 721 milliarder yuan.