Trump-rådgiver nekter å stille til riksrettshøring

Han skulle egentlig vitne mandag, men nekter å stille opp etter å ha fått et forbud fra Det hvite hus.

– Blair er fanget mellom påstandene om lovlig plikt fra to avdelinger i regjeringen. En konflikt som han ikke kan løse, sier Blairs advokat Whit Ellerman til CNN.

– Han har respektfullt avvist å møte opp og vitne. Han vil likevel oppfylle alle sine juridiske plikter når konflikten er løst på riktig måte, sier Ellerman.

Blair er så langt ikke stevnet, men ifølge advokaten vil rådgiveren fortsatt nekte å vitne om det skulle skje.

– Direktivet fra Det hvite hus og rådene fra Justisdepartementet, som forbudet fra Det hvite hus er basert på, dekker stevninger, sier Ellerman.

Skal ha hørt samtalen

Blair jobber som nasjonal sikkerhetsrådgiver for Donald Trumps stabssjef Mick Mulvaney, og han skal være en av få som var på linjen under Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli, da Trump ba Zelenskyj innlede korrupsjonsgransking av Joe Biden og sønnen hans.

Biden leder kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat og kan dermed bli Trumps utfordrer neste år.

Trump har bekreftet at han diskuterte Biden under telefonsamtalen, men nekter for å ha lagt press på den ukrainske presidenten.

Samtalen er bakgrunnen for riksrettsgranskningen.

Flere nekter

Flere andre har også nektet å vitne i høringen, deriblant Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton og Rick Perry, som går av som landets energiminister til nyttår.

Torsdag vitnet tidligere Trump-rådgiver Tim Morrison.

– Jeg ønsker å være tydelig. Jeg var ikke bekymret for at noe ulovlig ble diskutert, sa Morrison med henvisning til telefonsamtalen.

Han var den første politisk utnevnte medarbeideren i Det hvite hus som vitnet i granskningen, men gikk av dagen før han stilte til høring.