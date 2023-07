Han slo alarm om Putins planer for 20 år siden. Ingen ville lytte.

Tegnene var der allerede i 2004. Ukraina prøvde å løsrive seg fra grepet til Vladimir Putin. Det likte han dårlig.

Georgias fengslede ekspresident Mikheil Saakasjvili er syk og avmagret. Her var han med på et rettsmøte via videolenke i Georgias hovedstad Tbilisi 3. juli. Vis mer

Gi meg kortversjonen

– Vesten er ikke vant til en sterk russisk stat som passer på sine interesser. La dem venne seg til det, sa den russiske statsviteren og politikeren Vjatsjeslav Nikonov da, meldte NTB. Men at Putin til slutt skulle gå til fullskala angrep på Ukraina, var det få som så for seg.

Det var likevel noen.

Nylig ble et brev smuglet ut av et fengselssykehus i Georgias hovedstad Tbilisi. Det var adressert til den britiske avisen The Times.

I brevet skriver landets fengslede og svært syke ekspresident, Mikheil Saakasjvili, at han for 20 år siden prøvde å advare Vesten om Putins planer.

Men advarslene var forgjeves.

Gikk til Schröder

Nå kjemper Ukraina en desperat motoffensiv for å drive russiske soldater ut av Øst-Ukraina. Tirsdag kom meldinger om at Putin har sendt store styrker til områder nordøst i landet.

Ringvirkningene kjennes verden over. Russland blokkerer eksporten av ukrainsk korn. Tirsdag ble havnen i den ukrainske byen Odesa skadet i et russisk angrep.

I brevet sitt skriver Saakasjvili at han lenge har spådd at Putin ville invadere Ukraina.

– Alt han gjør nå, gjorde han det mer eller mindre klart for meg at han ville gjøre da vi traff hverandre for første gang, skriver Saakasjvili i brevet.

Han snakker om da han som fersk president besøkte Putin i Russlands hovedstad Moskva i 2004.

Spenningen i regionen økte:

Putin hadde blandet seg inn i valget i Ukraina. Han ville sikre seier til prorussiske Viktor Janukovitsj. Men Putin lyktes ikke.

Putin støttet også separatister i Sør-Ossetia. Regionen ligger nord i Georgia på grensen til Russland.

Like etter Moskva-besøket tok Saakasjvili turen til Tyskland. Han luftet sine bekymringer for daværende forbundskansler Gerhard Schröder, skriver Saakasjvili i brevet.

Det gikk dårlig: – Ikke overraskende utleverte han meg til Putin, skriver Saakasjvili nå.

I årene siden er Schröder blitt kjent som en prominent «Putinversteher». Det vil si en person som er litt vel forståelsesfull overfor Russlands president. Dette er blitt knyttet til Schröders lukrative roller i russiske energiselskaper.

Men det var ikke bare i 2004 at Saakasjvilis advarsler skal ha falt for døve ører.

Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Shröder var med i styret til gassrørledningen Nord Stream 2, som skulle frakte gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Her er Schröder i Forbundsdagen i Berlin i forbindelse med en komitéhøring i 2020. Vis mer

– Bitter galning

Fire år etter eksploderte situasjonen i Georgia. Saakasjvili sendte styrker inn i utbytterregionen Sør-Ossetia. Putin svarte med et massivt og blodig angrep på Georgia.

Krigen i 2008 anses som en smakebit på det som i dag skjer i Ukraina. Men selv i årene siden var det få som ville lytte til Saakasjvilis advarsler, hevder ekspresidenten i brevet til The Times:

– Da jeg advarte Vesten om Putin, ble jeg avfeid som en ustabil og bitter galning.

Mikheil Saakasjvili i et rettsmøte i Tbilisi i 2021. Foto: Irakli Gedenidze, AP/NTB To år senere er Saakasjvili tydelig syk og avmagret. Foto: Irakli Gedenidze, Reuters/NTB

Fakta Mikheil Saakasjvili og krigen i Georgia Mikheil Saakasjvili ble president i den tidligere Sovjetstaten Georgia i 2004 etter at han ledet Roserevolusjonen året før. Han er kjent som en provestlig og autoritær leder. I 2008 brøt det ut full krig mellom Georgia og utbryterrepublikkene Sør-Ossetia og Abkhasia. Russland gikk inn i krigen med full styrke og bombet og inntok georgiske byer. I dag er en femdel av Georgias territorium under russisk kontroll. Saakasjvili tapte presidentvalget i 2013. Siden flyttet han til Ukraina og fikk en viktig politisk rolle. Han ble senere pågrepet og fengslet i Ukraina. I 2018 ble Saakasjvili dømt i absentia for maktmisbruk av en domstol i Georgia. I 2021 vendte Saakasjvili tilbake til Georgia. Han ble pågrepet og fengslet. I dag befinner han seg på Vivamedi-klinikken i Tbilisi. I mars fikk han menneskerrettighetsprisen Sjur Lindebrækkes pris av partiet Høyre. Vis mer

På denne tiden ble Saakasjvili mer omstridt. Regimet hans møtte massive protester etter at en lekket video viste grov tortur og voldtekt av fanger i et fengsel i Tbilisi. Helsingforskomiteen omtaler ham som en autoritær leder.

Likevel kjemper Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, for å få Saakasjvili løslatt og sendt til Ukraina. Årsaken er at ekspresidenten er alvorlig syk.

Saakasjvili mener det ikke er tilfeldig.

Offer for Putins «hybridkrig»

I dag soner 55-åringen en seks år lang dom for maktmisbruk da han var president. Han har vært i fengsel siden 2021. På den tiden er han blitt svært syk og avmagret. Han veier nå drøyt 60 kilo.

Medisinske rapporter som Politico har fått tilgang til, tyder på at han kan ha blitt forgiftet. Legene advarer om at han vil dø uten bedre helsehjelp.

Mikheil Saakasjvilis tilhengere demonstrerte 4. juli utenfor fengselssykehuset i Tbilisi, der ekspresidenten befinner seg. Vis mer

Selv mener Saakasjvili at han er forgiftet av Russland. Det ville ikke være første gang Putin-regimet forgifter sine fiender:

Putin-kritiker Aleksej Navalnyj ble forgiftet på et fly i Russland i 2020.

Den russiske eksagenten Sergej Skripal og datteren hans Julia ble forgiftet i Salisbury i Storbritannia i 2018.

Den russiske eksagenten Aleksandr Litvinenko ble forgiftet i London i 2006.

– Saken min er åpenbart en del av en større russisk hybridkrig, skriver Saakasjvili.

Det er en henvisning til at Putin flere ganger har brukt andre virkemidler enn militære til å angrepe politiske motstandere og vestlige land.