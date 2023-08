Som forventet: Donald Trump erklærte seg ikke skyldig

For andre gang på halvannen måned måtte tidligere president Donald Trump møte i retten. Som ventet erklærte han seg ikke skyldig.

Donald Trump hevdet at hele straffesaken er et eksempel på hvordan rettsvesenet brukes politisk. Så reiste han hjem til golfklubben sin i New Jersey. Vis mer

«Jeg er på vei til Washington DC for å bli arrestert for å ha utfordret et korrupt, manipulert og stjålet valg. Det er en stor ære å bli arrestert for dere. Make America great again», var Trumps beskjed til støttespillerne sine da han gikk på flyet for å reise til Washington D.C.

Beskjeden ble sendt ut på Trumps sosiale medieplattform Truth Social, og var utelukkende i store bokstaver.

Etter et par timer var han tilbake på flyplassen utenfor Washington. Han sa at «dette er noe som aldri skulle skje i Amerika».

Den tidligere presidenten sa at det hele er forfølgelse av en politisk motstander.

– Dette er en veldig trist dag for Amerika, fortsatte han.

Han hevdet det var trist å kjøre fra flyplassen i Virginia inn til hovedstaden. Eks-presidenten hevdet at han kunne se forfallet som har skjedd de fire siste årene.

Trump ville ikke svare på spørsmål.

Spurte om Trump var medisinert

The New York Times, CNN og Fox News rapporterte fra rettssalen. Vårt sammendrag bygger på disse. Det var ikke tillat å filme, fotografere eller ta opp lyd.

Dommer Moxila A. Upadhyaya begynte med å informere Trump om hvilke rettigheter han har, og om hensikten med dagens møte.

Så spurte hun ham om navn.

Hun spurte også om han var medisinert. Han svarte nei.

Trump på vei ut fra flyet etter ankomst i D.C. Vis mer

Lange straffer

Hun redegjorde for tiltalepunktene, og at de har strafferammer på fem, 20 og ti år.

Trump sa at han ikke er skyldig.

Dommeren spurte aktoratet om det vil kreve varetektsfengsling. Svaret på det var nei. Men det forutsetter at Trump ikke bryter noen lover, ikke snakker med vitner og at han møter i retten når han innkalles.

Dommer Upadhyaya sier at neste rettsmøte blir den 28 august. Det er like etter den første debatten mellom de republikanske presidentkandidatene.

Den 25. august må Trumps advokater møte i Florida, for å delta på innledende møter om saken der trump er tiltalt for måten han håndterte topphemmelige dokumenter på.

Etter en halvtime var møtet over.

Formelt under arrest

Trump fløy til hovedstaden med privatfly fra golfklubben sin i Bedminster, New Jersey. Da han i 21-tiden norsk tid landet og gikk inn i en ventende bil, svarte han ikke på spørsmål fra pressen.

Formelt ble han pågrepet da han ankom rettslokalet. Han hadde status som pågrepet frem til dommeren lot ham gå.

To dager etter at den nye tiltalen ble kjent, måtte Trump stille opp i rettsbygningen i Washington DC.

Denne gangen var det for å få forkynt tiltalen om det påtalemyndigheten mener er forbrytelser begått etter valget i 3. november 2020 og innsettelsen av Joe Biden som president 20. januar 2021.

Trump nektet å bøye seg for velgernes dom. Han og hans støttespillere hevdet at valget var «stjålet». De forsøkte å presse valgfunksjonærer til å endre resultatet. Det hele toppet seg den 6. januar. Trump forsøkte å presse visepresident Mike Pence til å underkjenne valget. Til slutt marsjerte Trumps tilhengere mot kongressbygningene og stormet disse.

Trump har fortsatt solid støtte i store deler av det republikanske partiet. Mange av tilhengerne hans møtte opp for å vise sin støtte torsdag. Vis mer

Når saken kommer opp i retten, er det dommer Tanya Chutkan som har ansvaret. Hun har allerede dømt flere av dem som stormet kongressbygningen 6. januar 2021. Dommene hennes bærer preg av at hun mener det er snakk om alvorlig kriminalitet.

Trump har allerede stemplet henne som en «urettferdig» dommer.

Les også Trump for retten torsdag kveld. Dette blir veien hans videre.

De første demonstrantene tok oppstilling utenfor rettsbygningen nesten et døgn før Trump skulle fremstilles. Både støttespillere og motstandere vil vise ekspresidenten hva de synes om ham. Vis mer

Om noen uker er det ventet at Trump får forkynt enda en tiltale, da i Georgia. Der har den lokale sheriffen allerede gjort det klart at Trump vil bli behandlet som enhver annen mistenkt.

Men Secret Service, som har ansvar for presidenters og ekspresidenters sikkerhet kan ha et ord med i laget. De kan argumentere for at Trump er i en spesiell situasjon og må behandles spesielt.