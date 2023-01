Russiske ledere har pekt ut sine syndebukker etter katastrofeangrepet. – Dette er 99 prosent løgn.

04.01.2023 16:05

I et angrep på nyttårsaften ble en skolebygning i Ukraina jevnet med jorden. Bygningen var på tre etasjer i byen Makiivka, som ligger på russiskokkupert område. Nå er det bare ruiner igjen.

Ukrainerne mener de tok livet av 400 russiske soldater.

Russerne selv innrømmer at minst 89 mistet livet. Det er sjelden kost at Russland innrømmer tap.

Og nå peker Vladimir Putins menn nedover. På soldatene som mistet livet:

– Det er allerede åpenbart at hovedårsaken for det som skjedde, var at mobiltelefoner ble skrudd på og brukt i stor skala. Det til tross for et forbud mot slik bruk i soner innenfor rekkevidden av fiendens våpen, skriver det russiske forsvarsdepartementet.

Ledelsen mener altså de har funnet de skyldige. Men noe skurrer.

– Dette er 99 prosent løgn, tordnes det på kanalen GreyZone på Telegram.

Dette er en kanal tilknyttet den russiske Wagner-gruppen. Det er Jevgenij Prigozjins hær av leiesoldater som deltar for fullt i krigen på russisk side.

– Det er selvfølgelig lettere å legge skylden på de døde, skriver Aleksandr Kots.

Han krigsreporter for Vladimir Putins favorittavis, Komsomolskaja Pravda. En avis som vanligvis sier og gjør som Kreml ønsker.

I en av de største lokalavisene i Samara i Russland er det stor frustrasjon blant leserne.

– I Russland er det ingen som skylder andre noe som helst. På tide å innse det. De etterlatte må finne ut alt selv, skrev en leser.

– Hvem ga ordre om å sende dem dit? Og hengte de opp flagg der også, spør en annen.

For det er mange som ikke godtar forklaringen om mobilbruk i Russland. Russiske kilder og vestlig etterretning har nemlig langt flere forklaringer på at angrepet kunne skje.

Her er fire andre grunner:

1. Ammunisjonslager

Igor Girkin er en ultranasjonalistisk russer. Han har tidligere vært leder for de russiskstøttede opprørerne i Donetsk. Nå er han en av de mest kjente militærbloggerne om krigen og situasjonen på frontlinjen.

Han skriver på Telegram at de store ødeleggelsene skyldes at det var et ammunisjonslager i kjelleren på skolebygningen.

Det har det også vært flere meldinger om, blant annet gjengitt av britisk etterretning.

I Samara arrangerte myndighetene en minnemarkering for de drepte soldatene. De fleste drepte var mobiliserte soldater fra Samara.

2. Nær fronten – i én bygning

Bygningen ligger kun 12, 5 kilometer fra frontlinjen. Ukrainerne sier at de angrep med rakettsystemet Himars. Men så nær fronten var også bygningen innenfor rekkevidden til artilleri.

Daniil Bezsonov sitter i den russiskstøttede ledelsen i annekterte Donetsk. Han reagerer på at så mange soldater ble plassert i én bygning så nær fronten.

– Fienden ga oss et av våre mest alvorlig tap i denne krigen. Ikke fordi de er talentfulle, men fordi vi gjorde feil, skriver han på Telegram.

– Plasser soldatene i mindre grupper – alle vet da det, skriver militærblogger Pavel Gubarjev:

– De mobiliserte vet det kanskje ikke, men myndighetene bør vite det!

3. Manglende rekognosering og luftforsvar

Den russiske krigsmaskinen har gått på flere store nederlag i løpet av krigen. Da har uavhengige eksperter pekt på at russerne angriper med flere grupperinger som snakker dårlig sammen. Etterretningen fungerer dårlig, og de russiske styrkene har lav kampmoral.

Også i dette angrepet trekkes det nok en gang frem dårlig organisering:

– Det er åpenbart at hverken etterretningen eller luftforsvaret fungerte forsvarlig, skriver politikeren Sergej Mironov.

Han er fraksjonsleder for partiet Rettferdig Russland i den russiske nasjonalforsamlingen.

4. Ukrainerne fikk tips

– Vi tørker hjernene deres av skoene våre.

Det sa en av soldatene til en slektning etter angrepet. Slektningene er intervjuet av gravenettstedet Istories. De har snakket med flere slektninger og kommer med nok en teori om hva som kan ha satt den ukrainske hæren på sporet.

Kan de ha fått tips fra lokale ukrainerne om at det nå var mange russiske soldater samlet på et sted?

Økt partisaner-virksomhet på russisk-okkupert område er blitt et stadig større problem for Putin. Det skrev den amerikanske tenketanken Institute for the Study of the war før jul.

Fortsetter etterforskning

Kritikken fra militærbloggerne har vært så sterk etter angrepet i Makiivka at enkelte Putin-lojale kommentatorer har foreslått å innføre militærsensur.

Journalisten Aleksandr Kots hevder at dette er første gang i løpet av krigen at det russiske forsvarsdepartementet har lovet granskning av en hendelse.

– Offisielt er dette første gang i løpet av hele spesialoperasjonen. Jeg håper navnene på disse personene og ansvaret de har, blir offentliggjort. Det er på tide å forstå at straffrihet ikke fører til sosial harmoni, men til nye forbrytelser. Og som følge av det offentlig misnøye, skriver han.