Heftige demonstrasjoner i flere iranske byer – én by omringet av sikkerhetsstyrker

Minst fire skal være skutt og drept i Mahabad, nordvest i Iran. Internett er stengt flere steder.

Torsdag er det voldsomme sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Mahabad og flere andre kurdiske byer i Iran.

27. okt. 2022 16:58 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag har det brutt ut nye, heftige demonstrasjoner flere steder i den kurdiske delen av Iran.

Ifølge flere Telegram-kanaler er minst fire mennesker blitt drept i Mahabad siden onsdag kveld. Den første var 35 år gamle Ismail Maoludi, som skal ha blitt skutt og drept mens han demonstrerte.

Det har de siste ukene vært store demonstrasjoner i over hele Iran. Dette startet etter at den 22 år gamle kvinnen Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt. Hun ble pågrepet for «upassende» bruk av hodeplagget hijab.

Da Maoludi ble begravet torsdag formiddag, brøt det ut nye demonstrasjoner. I løpet av dagen har ytterligere to menn og én kvinne blitt drept.

I byen Mahabad nordvest i landet har demonstranter satt fyr på minst to banker og gått til angrep på guvernørens kontor.

Videoen under viser en folkemengde som stormer en bank i Mahabad. Aftenposten har stedsverifisert videoen.

Omringet av sikkerhetsstyrkene

Torsdag ettermiddag er Mahabad blitt omringet av sikkerhetsstyrker, opplyser en lokal kilde til Aftenposten.

Han befinner seg i Bukan, omtrent syv mil unna. Kilden forteller at de har forsøkt å komme seg inn i byen for å støtte demonstrantene der, men at ingen slipper inn eller ut.

I videoen under høres lyden av skudd i det som skal være et nabolag i Mahabad:

Flere sårede demonstranter gjemmer seg i private hjem, sier Amanj Zibaee til Aftenposten. Han er medlem av et iransk opposisjonsparti i Nord-Irak. I løpet av dagen har de forsøkt å bistå demonstrantene i Iran med å få tilgang til legehjelp.

Internett har vært stengt ned i Mahabad store deler av dagen.

– Situasjonen er kritisk. Det har vært et regn av kuler, forteller én kilde i Mahabad som Aftenposten snakker med torsdag ettermiddag.

Han sier han aldri har sett så mange demonstrere i Mahabad.

Sammenstøt ved graven til tenåring

Det kommer også meldinger om nye protester i flere andre kurdiske byer. Videoer viser blant annet intense skuddvekslinger i grensebyen Baneh.

Lenger sør, i Khorramabad, har det vært sammenstøt mellom demonstranter og politi i nærheten av gravplassen til 16-åringen Nika Shakarami.

Torsdag var en folkemengde samlet der for å markere at det er 40 dager siden Shakarami døde. Tenåringen ble et nytt ansikt på undertrykkelsen i Iran da hun forsvant den 20. september, etter å ha demonstrert i Kharaj. Over en uke senere dukket hun opp på et likhus i Teheran.

Mot familiens vilje ble Shakarami begravet i Khorramabad. Familien anklager iranske myndigheter for å ha stjålet tenåringens lik for å unngå at det skulle bryte ut demonstrasjoner under begravelsen.

Iranske myndigheter har hevdet at Skaharami falt fra et hustak og at hun begikk selvmord. Det avviser familien.

Torsdag publiserte CNN arrow-outward-link en omfattende analyse av videomateriale og øyenvitneskildringer som de har fått tilgang til ved hjelp av iranske aktivister.

«Nika ser ut til å ha blitt jaget og pågrepet av iranske sikkerhetsstyrker den kvelden,» viser CNNs funn.