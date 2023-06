Flyselskapet vil veie passasjerer før avgang. Norske selskaper utelukker ikke å måtte ty til samme grep.

Air New Zealand har for andre år på rad begynt å veie passasjerer før avgang. Widerøe sier grepet er «interessant».

Fått orden på sommerkroppen? Grepet Air New Zealand er i gang med, vil kanskje få deg i gang.

03.06.2023 14:05

Snart trenger du ikke være astrolog for å peke ut vekten i gaten. I hvert fall ikke hvis du skal fly med Air New Zealand.

Tirsdag kunngjorde selskapet at de vil be passasjerene sine om å veie seg før internasjonale flyvninger. Slik vil de finne ut av hvor mye den gjengse flypassasjer egentlig veier. Det skal på sikt gjøre det mulig for selskapet å bruke drivstoff mer effektivt på flyvninger.

Men pust med (og slipp ut) magen: Det er helt frivillig å veie seg, opplyser selskapet. Vekten blir heller ikke vist til noen eller knyttet til deg som passasjer.

«Vi veier alt som går om bord på flyet, fra lasten til måltidene til bagasjen», skriver selskapet i pressemeldingen. De kommer også med trøstende ord til passasjerene:

«Vi vet at det kan være skremmende å gå på en vekt», skriver de. «Ingen kan se vekten din, ikke engang vi!», legger de til.

I første omgang vil tiltaket bare gjelde passasjerer som flyr internasjonalt fra Auckland AucklandNew Zealands største by. lufthavn frem til 2. juli. Men kan dette tiltaket ta av? Og når det i så fall gaten på Gardermoen? De norske flyselskapene holder dørene åpne.

Det blir ikke bare innsjekk, men også innveiing hvis du skal ut og fly internasjonalt med Air New Zealand fra Auckland lufthavn.

Widerøe: «Har noe for seg»

– Vi har ingen planer om å begynne å veie passasjerene våre, beroliger Widerøes kommunikasjonssjef Catharina Solli.

Men:

– Med det sagt kan vi ikke utelukke at det er noe som vil skje en gang i fremtiden.

For tiltaket fra Air New Zealand har noe for seg, sier Solli. «Ingen tvil om det», legger hun til. For alt handler om vekt og balanse i et fly, både i kabinen, lasterommet og bensintanken. Derfor er dette et interessant tiltak, sier hun.

– Det er totalvekten som er fokuset her, ikke den enkelte passasjers vekt. Og det er sånn at om man skal reise over lengre distanser, trenger man mer drivstoff, sier Solli.

I dag må alle passasjerer fylle ut om de er mann eller kvinne. Årsaken? Så flyselskapet kan regne på vekten din ved bruk av standardiserte modeller. Slik kan de bedre beregne hvor mye drivstoff de kan ha med.

Som man pleier i flybransjen, gir Solli en demonstrering: Når Widerøe flyr direkte mellom Oslo og Lofoten, flyr de med sitt minste fly på 39 seter. Da sperrer de av to seter for salg.

– Det gjør vi så vi kan fylle ekstra drivstoff, sier Solli.

Vi må Widerøe. Hva tror Norwegian?

Norwegian går mer konvensjonelt til verks

– Det er jo et ukonvensjonelt klimatiltak, sier kommunikasjonsrådgiver Anna-Lena Nordling i Norwegian.

Et av landets største flyselskap sier de ikke har planer om å be passasjerne stille seg på vekten før takeoff. Men også Nordling legger til at de «aldri kan utelukke noe».

– Vi har ikke denne typen planer. Det er andre ting vi ser på når det gjelder å kutte utslipp og spare drivstoff. Når det gjelder vekt, ber vi heller folk om å pakke lettere og tenke over hva de har med seg, sier hun.

Andre flyselskap har tenkt langt mer kreativt for å kutte vekt og spare drivstoff og annet materiale.

Ba passasjerer tømme blærene

Blant annet veide Air New Zealand passasjerene sine også i fjor, men da bare på flyvninger innad i landet. På en annen øystat i Stillehavet, ble det tatt et enda mer uvanlig grep.

Det japanske flyselskapet All Nippon Airways (ANA) ba i 2009 om at alle passasjerer gikk på do før de gikk om bord i flyet. Det skulle gjøre flyet lettere, og forbruket av drivstoff mindre. Amerikanske ABC regnet på det: Én urinblære kan romme mellom 4–500 ml veske. Det betyr en god halvkilo i vekt. Med 216 passasjerer på et Boeing 767, kan den samlede urinen veie over 100 kilo.

Det er også varslet andre måter som skal kontrollere bedre hva som kommer på og av flyet.

I fjor kom nyheten om at flyprodusenten Airbus vil begynne å telle dobesøkene til passasjerene i sine nyeste fly. Ifølge selskapet for å finne ut når såpe og dopapir må fylles på.

I januar skrev The Atlantic at USAs folkehelseinstitutt, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ønsker å analysere kloakken fra fly. Årsaken? Å finne ut om nye varianter av koronaviruset skjuler seg blant passasjerene.