Verden Kina Tyskland, Frankrike og ... Norge? Uro under midnattssolen kan forklare hvorfor Kina-toppen kommer akkurat hit. Hva ønsker Qin Gang å snakke om i Norge? Det er også UD spent på.

12.05.2023 05:30 Oppdatert 12.05.2023 06:40

– Dette er store nyheter. Store nyheter!

Ólafur Ragnar Grímsson gned hånden ettertenksomt over haken. Den tidligere islandske presidenten var åpenbart overrasket over svaret han akkurat hadde fått på scenen under en konferanse i Reykjavik.

Ved siden av ham den oktoberdagen i fjor satt Gao Feng, Kinas spesialutsending til Arktis. Og Gao hadde akkurat sendt et tydelig signal: