George Santos hadde millionlønn og hevet trygd

Han ba om ledighetstrygd mens han hadde millioninntekt og drev valgkamp. Nå kan George Santos svekke republikanernes kontroll i kongressen.

Tirsdag 4. april måtte George Santos møte til avhør i New York.

10.05.2023 22:54

Onsdag meldte kongressrepresentanten George Santos seg for politiet i New York. En storjury storjuryEn jury som avgjør om det er grunnlag for å reise tiltale mot en mistenkt. har funnet at politiet har grunnlag for å tiltale ham for 13 forbrytelser.

Han må forsvare seg mot anklager som spenner fra trygdesnyting, via hvitvasking til å stjele valgkampmidler.

Selv benekter han at han har brutt loven. Noen timer etter at tiltalen ble kjent, sa han at han forbereder seg på å kjempe om gjenvalg.

Helt til nå har kongressrepresentanten George Santos hatt en lunken støtte fra de republikanske partifellene sine. Han er viktig for at de skal beholde kontrollen i Representantenes hus.

Dersom han fengsles eller må trekke seg, skal det mye til for at en partifelle vinner nyvalget. Høsten 2022 vant han overraskende et tradisjonelt demokratisk valgdistrikt. Dersom republikanerne taper distriktet, krymper flertallet deres til 221 mot 214.

Lang historie med løgn og bedrag

34 år gamle George Anthony Devolder Santos har etter hvert en lang karriere på den gale siden av loven. Etter at historien hans ble avdekket av mediene, har mange lurt på hvorfor han ikke ble avslørt før valget i november 2022.

Han har systematisk løyet om både egen bakgrunn og om familiens historie. Han løy på seg jødisk bakgrunn. Det han har hevdet om skolegang, fra videregående til universitet, er også oppspinn. På samme måte løy han om prestisjetunge jobber på Wall Street.

Krevde ledighetstrygd

Storjuryens anklageskrift er på 19 sider. Løgnene om familiebakgrunn, utdannelse og jobber er ikke straffbare. Men statsadvokaten har fått mye annet å jobbe med.

Da pandemien traff USA for fullt i mars 2020, jobbet Santos for et investeringsfirma i Florida. Lønnen skal ha vært på over en million kroner i året. På grunn av pandemien ble det innført en ekstra arbeidsledighetstrygd.

Santos søkte om trygd i New York, mens han jobbet i Florida. Hver uke i litt over et år bekreftet han at han fortsatt trengte pengene. Til sammen fikk han en kvart million kroner.

Samtidig drev han valgkamp til kongressen, med håp om å representere et valgdistrikt i New York. Storjuryen mener at han stakk valgkampbidrag i egen lomme. Dessuten løy han om økonomien sin i dokumentene alle kandidater må levere kongressen.

Han tapte valget høsten 2020. I første omgang avgjorde han som Donald Trump, og hevdet at valgseieren ble stjålet fra ham. Noe bevis hadde han ikke.

George Santos har innrømmet løgn, men avviser nå at noe av det er straffbart.

Vant valget

Santos startet en ny valgkamp nesten med en gang. Ved hjelp av en innleid konsulent samlet han inn penger. De tok kontakt med mulige givere. Historien de fortalte om hvor mye hver enkelt kunne gi, og de juridiske rammene rundt valgkamporganisasjonen var stort sett løgn.

Støttespillerne ble lurt til å gi mer penger enn de har lov til. Det resulterte i flere gaver på opp til 250.000 kroner.

I stedet for å kjøpe TV-reklame og valgkampplakater, gikk en stor del av pengene til luksusforbruk.

I motsetning til i 2020, vant han 2022-valget. Den 7. januar 2023 ble han tatt i ed som kongressrepresentant.

Hjemme i valgdistriktet er det mange som demonstrerer mot George Santos.

Beskyttes av sine egne

Noe av det første han gjorde som medlem i kongressen, var å støtte Kevin McCarthy gjennom de 15 avstemningsrundene som måtte til for å velge en leder i kongressen.

Da var allerede Santos avslørt som en løgner. Men McCarthy belønnet ham uansett med verv i viktige komiteer. Senere har Santos «midlertidig» trukket seg fra disse vervene.

Da tiltalen ble kjent onsdag, var partiledelsen raskt ute med å slå fast at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist og dommen har falt. De la også vekt på at han er fjernet fra alle komitéverv, skriver Fox News.

Santos’ partikolleger jobber med å få gjennomslag for en lov som skal skjerpe straffene for trygdesnyting. Partiledelsen sier at den kampen fortsetter.