Dronningen skal bruke septer av elfenben under kroningen av kong Charles. Det kan bli upopulært.

Prins William vil rense det britiske kongehuset for gjenstander av elfenben. Det ser ikke kongeparet ut til å ta hensyn til.

Kong Charles og dronning Camilla utenfor Windsor Castle, søndag. Om mindre enn én måned skal han krones.

10.04.2023 17:20

6. mai skal en britisk monark krones for første gang på 70 år. Forberedelsene er godt i gang. Tribuner og sperringer er allerede kommet opp i nærheten av Buckingham Palace og langs paradegaten The Mall.

Nylig offentliggjorde kongehuset flere detaljer om hvordan kroningsdagen vil bli.

Det ble blant annet klart at kongeparet vil fraktes fra Buckingham Palace til Westminster Abbey i en vogn som ble spesialbygget til feiringen av dronning Elizabeths 60 år ved tronen.

Etter seremonien vil prosesjonen tilbake til Buckingham Palace følge en langt kortere rute enn da dronning Elizabeth ble kronet i 1953. På turen tilbake er jubileumsvognen byttet ut med en 260 år gammel gullvogn som er blitt brukt i alle kroningsseremonier siden 1831.

fullskjerm neste Denne vognen, som ble spesialbygget til feiringen av dronning Elizabeth IIs 60-årsjubileum ved tronen, skal frakte kongen og dronningen fra Buckingham Palace til Westminster Abbey. 1 av 2 Foto: Yui Mok, PA via AP

Samtidig får kong Charles noe ingen annen britisk monark har fått. Sin egen krone-emoji.

Men det er ikke detaljene om prosesjonen eller emojien som har vekket størst interesse. Ei heller hvilken musikk som skal spilles, eller hvordan invitasjonene ser ut.

Det er regaliene folk og medier later til å være mest opptatt av. Altså hvilke kroner, septre og andre symboltunge og utsmykkede gjenstander som skal brukes.

Spesielt et 95,5 cm langt elfenben-septer kan gi kongehuset problemer. Ikke bare fra dyrevern-organisasjoner og aktivister. Også fra den neste i tronfølgen.

Misfornøyd kronprins

Septeret består av tre elfenbensdeler, forbundet av gullringer. Det ble laget i 1685 av gullsmeden sir Robert Vyner.

Septeret skal symbolisere rettferdighet og barmhjertighet. Den hvite duen på toppen av det, skal representere Den hellige ånd.

Før det britiske kongehuset bekreftet at dronning Camilla skal bruke septeret, spekulerte mange på om de ville droppe å bruke det på grunn av hvor kontroversielt bruk av elfenben er, ifølge The Times.

En annen grunn til at flere trodde septeret ikke ville bli brukt, er at prins William har vært en høylytt kritiker av elfenbenshandelen. I flere britiske medier omtales han som «elefantvenn».

På verdensbasis er den årlige handelen med elfenben anslått til rundt 240 mrd. kroner, ifølge Wild Aid.

Prins William er opptatt av å bevare artsmangfold og dyreliv. Her under et United for Wildlife-møte i 2022.

The Guardian skriver at prins William skal ha gitt uttrykk for at han mener at alt av elfenben som eies av det britiske kongehuset bør destrueres.

I den kongelige samlingen skal det være rundt 1200 elfenben-gjenstander.

I fjor roste også prinsen at en mann ble dømt til fem års fengsel for handel av blant annet elfenben fra elefanter. Det skriver Express.

Storbritannia har dessuten vært ledende i det globale arbeidet mot elfenbenshandel. I 2018 innførte de «The Ivory Act». Gjennom loven er nesten all handel med elfenben forbudt.

Flere fallgruver

Etter dronning Elizabeths død i fjor har kongefamilien gjort alt de kan for å unngå kontroverser, skriver The Times.

Tidligere i år ble det kjent at dronning Camilla ikke vil bære en krone med den kjente Koh-i-noor-diamanten i under seremonien 6. mai. Den kontroversielle, indiske diamanten har vært på britiske hender siden 1850.

Før det har den vært på indiske, pakistanske og afghanske hender. Alle tre har hevdet å være diamantens rettmessige eier, og krevd den utlevert flere ganger. Senest i 2016 gjorde India et forsøk.

En talsperson for det indiske styringspartiet Bharatiya Janata Party (BJP) var blant dem som oppfordret til å droppe Koh-i-noor-diamanten fra seremonien. Han sa at diamanten bringer tilbake vonde minner om britisk kolonistyre, ifølge avisen.

Under kroningen av kong George VI i 1937 bar hans kone, dronning Elizabeth Koh-i-noor-diamanten i sin krone. Midt på bildet er dronning Elizabeth II.

Den britiske journalisten Anita Anand har medforfattet en bok om diamanten. Til Times Radio sa hun at diamanten for indere ikke bare er en edelsten, men en diplomatisk håndgranat.

Dronning Camilla vil heller ikke få laget en helt ny krone, som har vært normen ved slike anledninger. Det mener flere hadde vært smakløst gitt den økonomiske situasjonen i Storbritannia, skriver The Times.