Drapsanklager utløser krise mellom India og Canada

En canadisk borger ble drept av indisk etterretning, hevdet Canadas statsminister. Det skaper store problemer i internasjonal politikk.

Justin Trudeau og Narendra Modi møttes i New Delhi 9. september, men den canadiske statsministeren fikk ikke noe formelt møte med sin indiske kollega. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 05:55

Kortversjonen Canadas statsminister Justin Trudeau anklager indisk etterretning for drapet på den canadiske statsborgeren Hardeep Singh Nijjar. India har stemplet Nijjar som terrorist. Nijjar kjempet for en uavhengig sikh-nasjon i India.

Spørsmålet skaper bølger i internasjonal politikk. Canada har utvist en indisk diplomat, og India har utvist en canadisk diplomat som svar.

India benekter anklagene og mener Canada bør ta rettslige steg mot «anti-indiske elementer» i landet.

– Vi er ikke ute etter opptrapping, vi bare legger frem fakta slik vi forstår dem, sa Canadas statsminister Justin Trudeau til kringkasteren CBC på tirsdag.

Dagen før skapte han store diplomatiske bølger da han beskyldte indisk etterretning for å ha drept den canadiske statsborgeren Hardeep Singh Nijjar.

Indiske myndigheter har stemplet Nijjar som terrorist. Han ble drept utenfor et sikh-tempel i Canada 18. juni.

Vanskelig stormaktspolitikk

Mandag utviste Canada en indisk diplomat. Trudeaus regjering hevder at han ledet indisk etterretning i landet. India svarte med å utvise en canadisk diplomat.

Konflikten mellom de to landene kommer på et vanskelig tidspunkt. Spenningen har økt kraftig mellom Vesten og stormaktene Kina og Russland. For de vestlige landene er det uheldig med en konflikt som kan gjøre forholdet til India enda vanskeligere.

The Washington Post skrev tirsdag at canadisk etterretning delte mistanken om at India står bak mordet med kolleger fra USA, Storbritannia, Australia og New Zealand. Men de ventet med å snakke åpent om det før etter toppmøtet i G20-landene.

Dette møtet ble arrangert i India, med statsminister Narendra Modi som vert.

Mandag hang den en hyllest til Hardeep Singh Nijjar utenfor tempelet der han ble drept. Vis mer

Trår forsiktig

– USA må balansere på en stram, diplomatisk line, sier India-eksperten Michael Kugelman til The Washington Post.

– Canada er en alliert og nabo, mens India er en viktig strategisk partner, fortsetter han.

Allerede på toppmøtet ble det tydelig at stemningen mellom India og Canada er dårlig. Trudeau fikk ikke et eget formelt møte med Modi. Men Modi skal ha funnet en mulighet til å fortelle Trudeau hvor mye han misliker de sterke anti-indiske demonstrasjonene i Canada.

Drapet på Hardeep Singh Nijjar har utløst store protester i flere canadiske byer. Her fra Vancouver i slutten av juni. Vis mer

– Sterkt bekymret

– Canada har uttrykt sterke bekymringer på øverste hold til den indiske etterretnings- og sikkerhetstjenesten, sa statsminister Trudeau i nasjonalforsamlingen mandag.

Landets etterretningstjeneste undersøker om indiske agenter kan ha hatt tilknytning til drapet på sikh-lederen Hardeep Sing Nijjar tidligere i sommer. Det skriver BBC.

– Ethvert engasjement fra en fremmed myndighet i drapet på en canadisk borger på canadisk jord er et uakseptabelt brudd på vår suverenitet, fortsatte Trudeau.

Canada er hjemmet til rundt 770.000 sikher. Det finnes cirka 26 millioner sikher i verden og 24 millioner av dem bor i India. 16 millioner av dem bor i delstaden Punjab i India.

India avviser påstandene

Det indiske utenriksdepartementet avviser anklagene fra den canadiske statsministeren om drapet på Nijjar. De kaller anklagene for absurde og politisk motivert, ifølge BBC.

– Lignende påstander ble gjort da den canadiske statsministeren møtte vår statsminister, og disse ble fullstendig avvist, sier Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar i en pressemelding.

Beskyldningene bidrar til å ta fokus vekk fra «Khalistan-terrorister og ekstremister som har fått beskyttelse i Canada», ifølge det indiske utenriksdepartementet.

Khalistan-bevegelsen krever et uavhengig sikh-samfunn i India.

– Vi oppfordrer Canadas regjering til å ta hurtige og effektive rettslige grep mot alle anti-indiske elementer som opererer fra deres jord.

Fakta Nylige hendelser imellom Canada og India Canada har stoppet forhandlinger om en foreslått handelsavtale med India.

Indias statsminister Narendra Modi uttrykte sterke bekymringer om sikh-protester i Canada til Tradeau på G20-møtet.

India kritiserte tidligere i vår Canada for å tillate en parade som skildret attentatet på Indira Gandhi, tidligere statsminister i India. Dette ble oppfattet som glorifisering av separatistvold.

I april arresterte India en selvutnevnt sikh-separatist for å gjenoppta oppfordringer til Khalistan, noe som vekket frykt for ny vold i Punjab.

India har vært opprørt over demonstrasjoner fra sikh-separatister og deres tilhengere ved indiske diplomatiske oppdrag i Canada, Storbritannia, USA og Australia. India har søkt om økt sikkerhet fra lokale myndigheter. Kilde: Reuters Vis mer

Tidligere utpekt som terrorist

På kvelden 18. juni fant canadisk politi Nijjar skutt og drept. Han ble funnet på parkeringsplassen i bilen sin ved et Sikh-tempel i British Columbia i Canada.

Politiet sa at han ble skutt av to maskerte menn. Ingen er pågrepet for drapet, skriver BBC.

Nijjar arbeidet for å opprette en uavhengig nasjon for sikher, kalt Khalistan, i Punjab-regionen i India. I 2020 ble han utpekt som terrorist av India, for hans tilknytninger til Khalistan, ifølge The Washington Post.

Nijjars tilhengere sier at disse anklagene er ubegrunnet og forteller at han tidligere er blitt utsatt for trusler på grunn av sitt engasjement. Før han døde, jobbet han med å organisere en folkeavstemning i India for en få en uavhengig sikh stat, skriver BBC.

Etter drapet på Nijjar har det vært flere protester. Under begravelsen deltok flere tusen mennesker. Mange av dem viftet med Khalistans flagg.

Ifølge BBC er Nijjar den tredje sikhen som har dødd uventet de siste månedene.