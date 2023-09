Russiske marinefartøyer skadet i ukrainsk angrep mot skipsverft på Krym

24 mennesker og to russiske marinefartøyer ble skadet i et ukrainsk rakettangrep mot et skipsverft i Sevastopol på Krymhalvøya natt til onsdag.

Røyk stiger fra området der angrepet fant sted. Bildet er tatt onsdag morgen. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 14:04 Oppdatert: 13.09.2023 16:18

Det opplyser guvernøren Russland har innsatt i Sevastopol, Mikhail Razvozjajev.

To skip som var til reparasjon, sto i morgentimene i brann etter angrepet. Ifølge forsvarsdepartementet i Moskva benyttet Ukraina ti krysserraketter, men sju av dem skal ha blitt skutt ned.

Ifølge en talsperson for den ukrainske etterretningstjenesten var det to marinefartøyer, et stort landgangsfartøy og en ubåt, som ble truffet i angrepet.

– Vi kommenterer ikke hvordan angrepet ble utført, sier Andrij Jusov.

Sevastopol ligger rundt 250 kilometer fra områder som er under ukrainsk kontroll.

Blir reparert

Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at det var to marinefartøyer som ble påført skader i angrepet, men opplyser ikke hvilke fartøyer det er snakk om.

Marinefartøyene vil bli reparert og kan deretter fortsette i tjeneste, heter det i en uttalelse til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA.

To marinefartøyer som lå til reparasjon ved et skipsverft i Sevastopol på Krymhalvøya, ble truffet i et ukrainsk angrep natt til onsdag. Vis mer

Marinebase

Sevastopol er den største byen på Krymhalvøya og har vært base for den russiske marinens svartehavsflåte siden 1700-tallet.

Halvøya ble annektert av Russland i 2014. Siden russiske styrker invaderte Ukraina i februar i fjor, har Krim vært gjenstand for en rekke angrep, og Ukrainas uttalte mål er å gjenerobre området.

Ukraina angrep natt til onsdag også russiske marinefartøyer i Svartehavet ved hjelp av sjødroner, men disse ble uskadeliggjort, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Heller ikke dette er bekreftet fra annet hold.

Droneangrep

Russiske styrker gjennomførte før daggry onsdag et nytt droneangrep mot den ukrainske byen Odesa, som ligger rundt 300 kilometer fra Sevastopol. Angrepet forårsaket skader i havneområdet.

Også byen Izmajil ble angrepet, opplyser guvernøren i regionen, Oleh Kiper.

Seks mennesker ble ifølge ham skadet i angrepet, tre alvorlig.

Ifølge Ukrainas forsvarsledelse ble landet angrepet med 44 droner natt til onsdag, men 32 av disse ble skutt ned av luftvern. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.