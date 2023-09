Enormt kvikkleireskred på E6 nær Göteborg. Tre personer er skadet.

Et stort kvikkleireskred har revet med seg store deler av E6 nord for Göteborg i Sverige. Et område på flere hundre meter i diameter er rammet.

Publisert: 23.09.2023 07:35 Oppdatert: 23.09.2023 09:29

Nødetatene ble varslet om hendelsen ved Stenungsund klokken 1.45 natt til lørdag. Store mengder regn skal ha ført til skredet. Ambulanser og andre nødetater er på stedet.

– Tre personer er fraktet til sykehus, opplyser vakthavende befal Fredrik Flyberg i politiet til nyhetsbyrået TT.

De tre skal være lettere skadet.

– Vi jobber med å få en oversikt over situasjonen. Foreløpig er alt veldig uklart. Et område på flere hundre meter i alle retninger er rammet, sier Niclas Fogelqvist, vaktleder for redningstjenesten i Stor-Göteborg.

– Det er bare kaos

Frilansjournalisten Mikael Berglund er på stedet.

– Jeg kom samtidig med redningstjenesten, og det er et stort hull over hele E6. Med litt belysning ser vi kjøretøyene ligge nede i hullet. Det er vanskelig å beskrive med ord, det er bare kaos, sier han til Sveriges Radio.

E6 er stengt både i nordgående og sørgående retning. I tillegg er en sidevei rammet. Et ukjent antall biler og en buss har havnet i gropen, ifølge redningslederen.

En lastebilsjåfør som parkerte for natten i det berørte industriområdet, sier til Dagens Nyheter at han våknet av at bilen hans ristet.

– Jeg så trær falle og bakken liksom bare gled unna. Hamburgerrestauranten er helt ødelagt, huset er flyttet sikkert fem meter, sier han.

Nødetatene er fremme på stedet. Foto: Mikael Berglund

Ekspert:– Ikke et synkehull

Håkon Heyerdahl er geotekniker og avdelingsleder i Norges geotekniske institutt. Han mener det er snakk om et kvikkleireskred.

– Dette er ingen synkehull. Det er et område på flere hundre meter i alle retninger som har flyttet seg. Det er et ordentlig stort kvikkleireskred, sier han til Aftenposten.

Han påpeker at det tidligere har gått skred langs E6 og i Gøteborg-området.

– Dette er et område hvor vi vet at det er mye kvikkleire, sier Heyerdahl.

Utelukker ikke flere ras

Ifølge Aftonbladet ble hullet ved 3-tiden anslått å være opp mot 250 meter i diameter. Det kan også ha gått ras andre steder på veistrekningen.

Redningstjenesten utelukker ikke flere ras. Folk bes holde seg vekk fra området. Ifølge politiet ventes hendelsen å få «enorme» konsekvenser for trafikken.

– Trafikverket regner med omfattende og tidkrevende arbeid. Vi håper at vi kan få en klarere oversikt når det blir lysere ute, sier Bengt Olsson, pressesjef i Trafikverket, til TT.