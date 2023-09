Enormt synkehull på E6 nær Göteborg. Tre personer er skadet.

Et synkehull på rundt 250 meter i diameter gjør at E6 er stengt nord for Göteborg.

Dronebilde over E6 nord for Göteborg. Vis mer

Publisert: 23.09.2023 07:35 Oppdatert: 23.09.2023 08:36

Saken oppdateres.

Nødetatene ble varslet om hendelsen ved Stenungsund klokken 1.45 natt til lørdag. Store mengder regn skal ha ført til synkehullet. Ambulanser og andre nødetater er på stedet.

– Tre personer er fraktet til sykehus, opplyser vakthavende befal Fredrik Flyberg i politiet til nyhetsbyrået TT.

De tre skal være lettere skadet.

– Vi jobber med å få en oversikt over situasjonen. Foreløpig er alt veldig uklart. Et område på flere hundre meter i alle retninger er rammet, sier Niclas Fogelqvist, vaktleder for redningstjenesten i Stor-Göteborg.

– Det er bare kaos

Frilansjournalisten Mikael Berglund er på stedet.

– Jeg kom samtidig med redningstjenesten, og det er et stort hull over hele E6. Med litt belysning ser vi kjøretøyene ligge nede i hullet. Det er vanskelig å beskrive med ord, det er bare kaos, sier han til Sveriges Radio.

E6 er stengt både i nordgående og sørgående retning. I tillegg er en sidevei rammet. Et ukjent antall biler og en buss har havnet i synkehullet, ifølge redningslederen.

En lastebilsjåfør som parkerte for natten i det berørte industriområdet, sier til Dagens Nyheter at han våknet av at bilen hans ristet.

– Jeg så trær falle og bakken liksom bare gled unna. Hamburgerrestauranten er helt ødelagt, huset er flyttet sikkert fem meter, sier han.

Flere kjøretøy, inkludert en buss, skal ha kjørt ned i synkehullet. Vis mer

Utelukker ikke flere ras

Ifølge Aftonbladet ble hullet ved 3-tiden anslått å være opp mot 250 meter i diameter. Det kan også ha gått ras andre steder på veistrekningen.

Redningstjenesten utelukker ikke flere ras. Folk bes holde seg vekk fra området. Ifølge politiet ventes hendelsen å få «enorme» konsekvenser for trafikken.

– Trafikverket regner med omfattende og tidkrevende arbeid. Vi håper at vi kan få en klarere oversikt når det blir lysere ute, sier Bengt Olsson, pressesjef i Trafikverket, til TT.