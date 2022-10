Masseprotestene mot regimet fortsetter i Iran

Masseprotestene mot regimet fortsetter i Iran, der tusenvis av mennesker, mange av dem kvinner, lørdag demonstrerte under slagordet «begynnelsen på slutten».

Iranske myndigheter nekter utenlandske journalister adgang til landet og gjør alt for å hindre at bilder fra de siste ukers demonstrasjoner kommer ut. Dette bildet ble tatt i Teheran 21. september.

NTB-AFP

36 minutter siden

Protestene begynte etter at den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt 16. september, tre dager etter at hun ble stoppet på gaten fordi hun ikke hadde dekket håret tilstrekkelig til.

Unge kvinner har ledet an i protestene og har ropt slagord med krav om likestilling og regimeskifte, brent hodeplagg og klippet av seg håret i protest mot regimets maktbruk.

Minst 108 mennesker er drept av sikkerhetsstyrkene under protestene, og ytterligere 93 er drept i andre sammenstøt i Zahedan, ifølge den Oslo-baserte eksilgruppen Iran Human Rights.

Knebler internett

Foruten å sette inn landets sikkerhetsstyrker mot demonstranter, har myndighetene i landet forsøkt å stenge ned internett i et forsøk på å hindre ytterligere mobilisering.

Ifølge NetBlocks, som overvåker internettrafikk verden over, var det lørdag store forstyrrelser på nettet i Iran, men det forhindre ikke nye protester.

Videoer delt på Twitter vier blant annet demonstranter i gatene i byen Ardabil nordvest i iran, og i Aminis hjemby Saqez og Mahabad streiket butikkeiere til støtte for demonstrantene lørdag.

Frihet

Kvinnelige studenter i hovedstaden Teheran gjenopptok også protestene og ropte slagord som «Frihet, frihet, frihet!» mens de viftet med hijabene.

Studenter i byene Isfahan og Kermanshah demonstrerte også, og det samme gjorde skolejenter i landsbyen nye, ifølge eksiliranere som overvåker det som skjer i landet.

Myndighetene i Iran har oppfordret innbyggerne til å gi uttrykk for sitt revolusjonære sinne mot oppviglere og opprørere, og de har også oppfordret veteraner fra Revolusjonsgarden til å møte opp.

Biden overrasket

USAs president Joe Biden sier at han er overrasket over omfanget av protestene mot regimet i Iran og ber landets ledere avstå fra voldsbruk.

– Jeg vil at dere skal vite at vi støtter iranerne, de modige kvinnene som protesterer, sa Biden under en tale til studenter i California fredag.

– Kvinner blir forfulgt på ulikt vis verden over. Men i Guds navn, de må få gå med de klærne de ønsker. Ingen bør fortelle dem hva de skal ha på seg, sa han.

– Jeg er overrasket over det som nå har våknet til liv i Iran. Dette kommer ikke til å stilne på lenge, sa Biden, som ber Irans ledere om å stanse voldsbruken mot fredelige demonstranter.