6. januar-komiteen krever at Trump forklarer seg under ed

NEW YORK (Aftenposten): Etter en pause på nesten tre måneder var 6. januar-komiteen tilbake torsdag. Trolig var det den siste offentlige høringen i saken.

Torsdagens 6. januar-høring var den niende i rekken. Det kan også ha vært den siste.

Komiteen som gransker 6. januar, har enstemmig vedtatt å stevne Donald Trump og kreve at han forklarer seg under ed.

New York Times kaller det en «oppsiktsvekkende eskalering» av komiteens etterforskning av ekspresidenten.

– Vi erkjenner at det å stevne en tidligere president er et ekstraordinært skritt å gå til, sa komiteens leder Bennie Thompson, som understreket at det likevel var nødvendig.

– Vi trenger å høre fra ham. Det er vår plikt å søke Trumps forklaring, sa Thompson, en demokrat fra Mississippi.

De fleste eksperter regner imidlertid med at Trump vil nekte å stille opp, og at han vil lykkes med det.

– De kommer ikke til å kunne tvinge Trump til å vitne. De har ikke tid til det. Dette handler om å sende et signal, sier advokat og CNN-ekspert George Conway til TV-kanalen.

Årsaken er at komiteen sannsynligvis snart vil bli nedlagt av republikanerne. Partiet er favoritt til å ta kontroll over Representantenes hus ved mellomvalget 8. november.

Nye beviser

Komiteen brukte torsdagens høring til å legge frem nye vitnesbyrd knyttet til Trumps handlemønster før og under stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Blant annet kom det frem at Brad Parscale, Trumps tidligere valgkampsjef, hadde fortalt komiteen at Trump allerede i juli 2020 planla å utrope seg selv til vinner uavhengig av resultatet. Det var fire måneder før valget. Komiteen la også frem andre klipp fra kretsen rundt Trump som viste at de la planer for å erklære seier før en eneste stemme hadde blitt talt opp.

De presenterte også vitnebeskrivelser som var ment å underbygge at Trump var klar over at han hadde tapt. Tidligere Trump-medarbeider Cassidy Hutchinson refererte til en samtale Trump hadde med stabssjef Mark Meadows etter at høyesterett hadde avvist å behandle saken hans i desember 2020.

– Jeg vil ikke at folk skal vite at vi tapte, Mark. Dette er flaut. Finn ut av det, skal Trump ha sagt, ifølge Hutchinson.

Det ble også vist helt nye opptak av samtaler lederne i Kongressen hadde med hverandre mens angrepet pågikk.

Viktig valg

Komiteen brukte mye av torsdagens høring til å oppsummere alt de har funnet ut frem til nå.

Høringen fant sted under fire uker før amerikanerne går til valgurnene. Mellomvalget vil avgjøre om demokratene beholder kontrollen over Kongressen eller om det er republikanerne som sikrer seg makten.

Dersom republikanerne tar kontrollen over Representantenes hus, slik meningsmålingene tyder på, vil de trolig legge ned komiteen som har gransket 6. januar. Mange antar derfor at torsdagens høring var den siste i rekken.

Stormingen av Kongressen har spilt en relativt liten rolle i valgkampen til nå. Mindre enn 2 prosent av midlene som er blitt brukt på politiske TV-reklamer før mellomvalget, har gått til videoer som handler om 6. januar, ifølge selskapet AdImpact. Det er Politico som melder dette. arrow-outward-link

Totalt sett har demokratene bare sendt et tyvetall reklamer som omhandler trusselen mot demokratiet i denne valgkampen.

I stedet for å snakke om 6. januar, har mange demokrater valgt å gjøre abort til hovedsak denne høsten. De forsøker å stemple republikanerne som «ekstremister» som vil forby alle former for abort.

Noen demokrater trekker også frem motkandidatenes støtte til Trumps valgløgner – ofte for å underbygge argumentet om at de er ekstreme.

Inflasjon, ikke storming

Republikanerne snakker heller ikke mye om 6. januar. Torsdagens TV-sendte høring valgte de i stor grad å ignorere. De ville i stedet snakke om USAs økonomi og den høye inflasjonen som preger folks hverdag.

Torsdag kom det tall for september som viste at prisene i USA har steget med 8,2 prosent det siste året. Det var noe lavere enn i august, men høyere enn ekspertene hadde ventet. Dataene ble sett på som dårlig nytt for Joe Biden i valgkampinnspurten.

Inflasjon er den saken velgerne synes presidenten håndterer aller dårligst.

Kan anbefale tiltale

Hvorvidt Trump vil bli tiltalt og stilt for retten for stormingen av Kongressen, er opp til justisdepartementet, ikke granskningskomiteen.

Men komiteen kan velge å gi justismyndighetene en anbefaling om å tiltale Trump. Hvorvidt den vil gjøre det, er fortsatt ikke avklart.

