Avis: Iran sender missiler og droner til Russland

Våpen fra Iran hjelper Russland i krigen mot Ukraina. Det hevder amerikansk etterretning.

På bildet viser et iranskprodusert Zolfaghar-missil. Disse skal nå leveres til Russland, ifølge etterretningskilder The Washington Post har snakket med. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng i Teheran i januar i år.

20 minutter siden

Flere ukrainske storbyer har den siste tiden blitt angrepet av iranske droner.

Det skjer mens russiske våpenlagre krymper for hver dag som går. Nå skal det leveres både missiler og droner til Russland fra Iran. Det skriver The Washington Post arrow-outward-link .

Ber Iran om hjelp

Det er få som vil være kjent av å støtte et angripende land i krig. De fleste land verden over er imot at Russland angriper Ukraina.

Iran, derimot, har ikke blitt med på FNs resolusjoner om fordømming av Russland. De hevder å være nøytrale.

Nå kan det se ut som om Iran vil knytte bånd med Russland. Ifølge eksperter er det et problem i Russland at hjemlige våpenprodusenter ikke holder tritt med tapene i Ukraina. Derfor ber de Iran om hjelp.

Kan treffe mål på 700 kilometers avstand

Det var i september at Ukraina først hevdet å ha skutt ned iranske droner som ble brukt av Russland. Disse skal ha blitt sendt i august, ifølge amerikansk etterretning. Det skal være snakk om angrepsdronene Shahed og Mohajer-6.

Selv avviser Iran at de sender våpen til Russland.

Nå kommer det opplysninger om at også de iranske missilsystemene Fateh-110 og Zolfaghar er på vei til Russland. De kan nå mål på henholdsvis 300 og 700 kilometers avstand, ifølge The Washington Post.

Iranske teknikere på besøk

Iran avviser det hele.

– Iran har ikke og kommer ikke til å levere våpen til bruk i krigen i Ukraina. Vi mener at væpning av partene i denne krisen bare vil forlenge krigen, sa landets utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian lørdag.

Etterretning fra USA og deres allierte sier imidlertid de motsatte, ifølge The Washington Post.

Iranske teknikere skal ha besøkt russisk-kontrollerte områder for å gi opplæring i hvordan dronene skal opereres, ifølge avisens kilder.

Her inspiserer en ukrainsk politibetjent det ukrainske myndigheter er deler av en iranskprodusert Shahed-drone.

Maler over dronene og gir de russiske navn

I juli skrev CNN arrow-outward-link at russere hadde besøkt Iran minst to ganger for å se på droner.

Mye tyder på at Russland ikke vil at folk skal få vite om de iranske dronekjøpene. Til The Wall Street Journal arrow-outward-link har den ukrainske obersten Rodon Kulagin sett at russere har malt om dronene, og gitt dem russiske navn.

– Et stort problem

Dronene er blitt brukt i Kyiv, Vinnytsia, Odesa, Zaporizjzja og flere andre storbyer, ifølge ukrainske myndigheter. Det skriver CNN arrow-outward-link .

De iranske dronene er såkalte kamikaze-droner, eller selvmordsdroner. De styrer inn i mål og sprenger. De er relativt små, flyr lavt og vanskelig å få øye på.

Dronene er et stort problem for de ukrainske styrkene. Det har den ukrainske soldaten Andriana Arekhta sagt til Politico. arrow-outward-link

Missilene kan sørge for at Russland kan fortsette å angripe viktige mål på lengre avstander. Det skrev The Washington Institute of Near East Policy arrow-outward-link om allerede i august.

Denne uken har vi sett at russerne har brukt missiler på en rekke sivile mål i ukrainske byer. Når lagrene nå minker, kan de iranske leveransene komme godt med.

I selskap med Nord-Korea

Det skal ikke bare være Iran som sender våpen til Russland. De er angivelig i selskap med regimet i Nord-Korea.