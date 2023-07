Forsøkte finansiere PKK. Dømt til fengsel i Sverige.

En 41 år gammel tyrkisk mann er dømt i Sverige for forsøk på terrorfinansiering, etter at han forsøkte å samle inn penger til den kurdiske gruppen PKK.

PKKs leder Abdullah Öcalan sitter fengslet i Tyrkia. På bilder demonstrerer folk i Diyarbakir for at Öcalan skal få lov til å få besøk i fengselet.

06.07.2023 11:43

41-åringen ble i Stockholm tingrett dømt til 4,5 års fengsel og utvisning fra Sverige. I tillegg til terrorfinansiering ble han også dømt for utpressing og brudd på våpenloven.

Saken var den første i Sverige der noen var tiltalt for terrorfinansiering av PKK. Den aktuelle paragrafen har først og fremst vært brukt i tilknytning til ekstremistgruppen IS.

Saken ble nøstet opp etter at 41-åringen dro med seg en bartender ut på baksiden av en bar i sentrum av Stockholm. 41-åringen hevdet han var utsendt av PKK og krevde penger.

Han truet bartenderen med en revolver og avfyrte også et skudd i luften, skriver Aftonbladet.

– Du vet ikke hva vi er i stand til. Hvordan kan du si nei til PKK, sa 41-åringen.

Europeisk nettverk har samlet inn penger

Utpressingen skal ha vært en del av et organisert europeisk system for å samle inn penger til PKK.

– Tingretten dømmer en kurdisk mann som opprinnelig er fra Tyrkia, for å ha truet med våpen for å forsøke å presse en kurdisk næringsdrivende i Stockholm til å betale penger til PKK. Utpressingsforsøket har skjedd innenfor rammen for PKKs omfattende innsamlingsvirksomhet i Europa, sier dommer Måns Wigén i en pressemelding.

Svensk politi fikk hjelp fra sikkerhetstjenestene i Tyskland og Frankrike. Påtalemyndigheten la i retten frem bevis som knytter 41-åringen til en mann som beskrives som PKKs viktigste pengeinnsamler i EU.

Dommen kan bli viktig for Sveriges søknad om medlemskap i Nato. Tyrkia har vært misfornøyd med Sveriges innsats mot PKK. Nå er det mulig Sverige vil vise til denne dommen i sine samtaler med Tyrkia.

Dommen kommer på samme dag som Sverige møter Finland og Tyrkia til samtaler.

– Dette er akkurat det Sverige trengte. Sveriges utenriksminister kan si til sin tyrkiske kollega at myndighetene tar PKK-finansiering alvorlig, skriver Paul Levin på Twitter. Han er direktør for instituttet for tyrkiske studier ved Stockholms universitet.