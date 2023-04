Mange drept i russiske angrep. Ukraina sier motoffensiven er på trappene.

Dødstallene stiger etter at russiske raketter rammet en boligblokk i byen Uman fredag. Ukrainerne sier at de nå er klare for å starte den ventede motoffensiven.

En boligblokk i Uman sentralt i Ukraina ble truffet av to russiske kryssermissiler fredag morgen. Minst 14 mistet livet. Her jobber brannmannskaper og nødetater på stedet.

28.04.2023 16:09

Flyalarmen gikk over hele Ukraina fredag morgen og det ble meldt om eksplosjoner flere steder i landet.

I byen Uman i det sentrale Ukraina har tallet på døde steget til 19 etter at en krysserrakett traff en boligblokk, ifølge innenriksminister Ihor Klymenko. To av dem skal være tiåringer, skriver nyhetsbyrået AFP.

I tillegg er 17 mennesker såret, deriblant tre barn.

Uman ligger sentralt i Ukraina, drøye 21 mil sør for Kyiv, langt unna frontlinjene. En annen rakett rammet et lagerbygg i byen.

Zelenskyj fordømmer

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fordømmer det han kaller et russisk terrorangrep.

– Inntrengeren slutter aldri å bevise at hovedmålet med denne krigen er terror og ødeleggelsen av ukrainere og alt som er ukrainsk, skriver han på Telegram.

En kvinne som døde i angrepet, ligger på en seng inne i blokka. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fordømmer angrepet som et «terrorangrep».

Russland nekter stadig for at de retter angrep mot sivile mål.

Det russiske forsvarsdepartementet sier at rakettangrepet var rettet mot reserveenheter fra det ukrainske forsvaret.

Forsvaret brukte presise langdistanseraketter mot mål der ukrainske reservister var midlertidig utstasjonert, ifølge departementet. Videre heter det at «alle angitte mål ble truffet».

Dramatiske scener

Tre likposer lå fredag utenfor blokka i Uman, mens røyken fortsatte å stige opp i luften, flere timer etter angrepet. Soldater, sivile og hjelpemannskaper lette gjennom ruinene etter overlevende og døde, mens beboere hentet ut eiendeler fra blokka.

Overlevende som har snakket med AP, forteller om skremmende øyeblikk.

– Alt glass føk ut, alt føk utover, til og med lysekronen falt. Alt var dekket i glass, forteller Olha Turina til nyhetsbyråets journalister på stedet.

En gråtende kvinne blir fulgt av hjelpemannskaper etter angrepet mot blokka.

Turina, hvis mann kjemper ved fronten, sier at en av barnas medelever er savnet.

– Jeg vet ikke hvor de er, jeg vet ikke om de er i live. Jeg vet ikke hvorfor vi må gjennomgå alt dette. Vi plaget aldri noen, sier hun.

– Jeg vil se barna mine, de er under ruinene, sier 33 år gamle Dmitrij fra Luhansk-regionen til AFP.

Drepte i Dnipro og nytt angrep mot Kyiv

I Dnipro sør i landet ble en 31 år gammel kvinne og hennes to år gamle datter drept, ifølge guvernør Serhij Lysak. Fire andre ble såret.

Eksplosjonene drønnet også i Kyiv og regionen rundt fredag morgen. Alarmen gikk først rundt klokka 4, og varte i to timers tid.

Ingen mål ble truffet, men fragmenter fra raketter eller droner som ble skutt ned, har falt ned og skadd kraftlinjer og en vei i et nabolag. Det er ikke meldt om skader på folk.

Det ble også meldt om eksplosjoner i Krementsjuk og Poltava i det sentrale Ukraina, og i Mykolajiv i sør.

Totalt ble det avfyrt 23 russiske raketter i morgentimene fredag, og 21 av disse ble skutt ned, ifølge Valerij Zaluzjnyj, øverstkommanderende i det ukrainske forsvaret.

Varsler motoffensiv

Noen timer etter angrepene sa Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov at landet nå er klart for å starte den lenge ventede motoffensiven.

– Når gud vil det, været tillater det og offiserene tar avgjørelsen, gjør vi det, sa Reznikov i et nettmøte med pressen fredag.

Ukraina er så godt som klare for å starte den lenge varslede motoffensiven mot russiske styrker, sier forsvarsminister Oleksij Reznikov.

Ukraina har gjennom hele krigen vært klare på at de ønsker å presse Russland ut fra territorier de kontrollerer sør og øst i landet.

– Forberedelsene går mot slutten, sa Reznikov.

Industribyen Bakhmut, som er så godt som helt ødelagt av flere måneder med strid, er i dag fortsatt åsted for de hardeste kampene. Byen ligger i Donbas-regionen øst i landet.

Nato-støtte

Torsdag Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kunngjorde at Ukraina har fått overlevert 98 prosent av de lovede kampkjøretøyene fra forsvarsalliansens medlemsland.

Han sa videre at ukrainerne nå har kapasitet til å gjenerobre okkupert territorium.

Sammen med 1.550 pansrede kjøretøy, 230 stridsvogner og annet utstyr, har Ukraina fått «enorme mengder ammunisjon», i tillegg til at mer enn ni ukrainske brigader har fått opptrening, sa Stoltenberg.

Også partnerland til Nato, blant dem Sverige og Australia, har forsynt Ukraina med pansrede kjøretøy.