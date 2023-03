Bilder av paven i Balenciaga-jakke dukket opp på nett. Men noe var galt.

På internett dukket det nylig opp bilder av pave Frans med Balenciaga-jakke og Donald Trump som ble arrestert. Bildene gikk viralt, men...

Plutselig dukket bilder av paven med denne stilige jakken opp.

29.03.2023 11:59 Oppdatert 29.03.2023 14:41

Bildene av den 86 år gamle pave Frans fikk mye oppmerksomhet. Bilder i sosiale medier av paven med en stor, hvit og moderne boblejakke ble delt mange steder. Jakken var av merket Balenciaga, skriver The Washington Post.

Men det var et problem. Bildene var ikke ekte. De var laget av kunstig intelligens kunstig intelligensNår en maskin utfører oppgaver som vanligvis assosieres med mennesker. Det kan være å skrive en helt ny tekst, redigere et bilde - eller lese opp en nyhetsartikkel..

Det var også mange andre bilder av at paven:

Spilte gitar

Kjørte moped

Prøvde seg som DJ

Ifølge bilder på internett prøvde paven seg som DJ. De var falske.

Den siste tiden har det også vært flere bilder som viser at USAs tidligere president Donald Trump bli arrestert.

Bildene ser veldig ekte ut, men det betyr ikke at de viser en faktisk hendelse. Også disse var laget av en datamaskin. Det er flere programmer som kan lage forskjellige type bilder som ser ekte ut. De bruker kunstig intelligens.

Kan være umulig

Bilder av denne typen kan skape trøbbel.

Det kan nemlig være vanskelig å se om bildene er ekte eller ikke. Det sier Inga Strümke. Hun jobber på NTNU og kan mye om kunstig intelligens.

– Hvis du er skikkelig heldig, kan det være noen ting på bildet som gjør at du kan se at det ikke er ekte, sier Strümke.

Inga Strümke.

Dét kan for eksempel være at en kroppsdel ser litt merkelig ut, eller at skjortekraven er litt forskjellig på de ulike sidene av halsen. Enn så lenge.

– Maskinene som lager bilder blir flinkere og flinkere. For fem år siden var bilder fra bildegeneratorer rare. Nå finnes det bilder som er helt umulig å se om er ekte, sier hun.

Sjekk nyhetene

Om noen år tror Strümke at det vil være umulig å se om bildet er ekte eller laget av kunstig intelligens.

Hun sier det først og fremst er én god måte å sjekke om bildet er ekte.

– Det jeg ville gjort om jeg så Trump bli arrestert, for eksempel, er å sjekke Aftenposten eller NRK. Noen du stoler på. Hvis Trump faktisk hadde blitt arrestert, hadde det stått i alle de store avisene, både i Norge og i utlandet, sier hun.

Falske bilder av at Donald Trump ble arrestert.

Slik sjekker de

Mediene bruker ofte tid på å se om et bilde er ekte eller om det er falskt. Det har blant annet vært vanskelig i krigen i Ukraina.

– Om det ser for godt ut til å være sant, er det ofte det, sier Torbjørn Katborg Grønning.

Han er bildesjef i Aftenposten. Grønning sier de blant annet sjekker:

Værmeldinger, kart og andre ting for å se at ting på bildet stemmer

Navnet til fotografen, og i noen tilfeller ringe fotografen for å dobbeltsjekke

Om andre medier har skrevet om den samme saken

I sosiale medier om noen andre har tatt et lignende bilde på samme sted

Denne saken ble først skrevet for Aftenposten Junior