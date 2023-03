Nytt funn ved Nord Stream: Tilbyr Russland å være med på undersøkelsene

Danmark tilbyr russiske Gazprom å delta i undersøkelsene av den sprengte gassledningen.

Hva er denne gjenstanden, som danskene har funnet ved Nord Stream 2-ledningen? Danmark tilbyr nå Russland å være med på undersøkelsene av gjenstanden.

24.03.2023 12:05

Fra russisk side har det tidligere vært rettet hard kritikk mot at de ikke har fått være med på undersøkelsene.

Nå åpner Danmark for at det russiske selskapet Gazprom får delta i nye bergingsundersøkelser.

Gazprom er eieren av Nord Stream 2-ledningen. Det var en av gassledningene som ble sprengt i fjor høst.

Bak dansker beslutning ligger et nytt funn like ved rørledningen.

Hva skal de undersøke?

Rett ved Nord Stream 2-gassledningen har danskene funnet en sylinderformet gjenstand.

Den er om lag 40 cm høy, og 10 cm bred.

Danskene tror at det muligens kan være en maritim markørbøye, eller røykbøye. Den kan brukes av dykkere til å vise hvor ting befinner seg i sjøen.

Slike bøyer brukes blant annet av dykkere, politiet og forsvaret. Når markøren blir tent, kan den avgi farget røyk.

De brukes også på større båter og skip, og kan være festet til livbøyer. De kan også benyttes til å markere dersom noen faller over bord.

– Energistyrelsen har tilbudt Nord Stream 2 selskapet å delta i bergingen av objektet som er observert nær rørledningen.

Det skriver den danske Energistyrelsen i en pressemelding.

Venter på svar fra Russland

Danske myndigheter har allerede undersøkt gjenstanden, og mener den ikke umiddelbart utgjør en sikkerhetsrisiko. De danske forsvaret skal også være med på undersøkelsene for å avklare hva det er.

Danskene skriver at de nå avventer svar fra russerne, før de starter arbeidet.

Selve etterforskningen av sprengningen er det imidlertid fortsatt Tyskland, Sverige og Danmark som utfører.

I begynnelsen av mars kom det frem at tysk politi undersøker om gassledningene ble sprengt av sabotører, som brukte en yacht leid i Tyskland.

Ifølge lekkasjer ble det antydet at en proukrainsk gruppe kunne stå bak.

Tysk politi har funnet små rester etter sprengstoff i yachten. Båten ble leid av et polsk selskap, som skal være eid av to ukrainere.

På den andre siden utelukkes ikke at dette kan være spor, som bevisst er lagt igjen for at dette skal peke mot Ukraina.

– Det betyr at sporene bevisst kan vært lagt igjen for å peke på Ukraina som skyldig, skriver avisen Zeit.

Tysk politi understreker at de ennå ikke vet hvem som sto bak sprengningen.