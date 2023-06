Han var allerede i hardt vær. Men nå kan en Hollywood-produsent felle ham.

ISTANBUL (Aftenposten): En tidligere spion sendte luksusgaver med kodenavn til Benjamin Netanyahu og kona. Søndag vitnet han mot dem.

Benjamin Netanyahu fulgte videooverføringen av Milchans vitnesbyrd fra en rettssal i Jerusalem søndag.

27.06.2023 09:59

Smykker, sigarer og rosa champagne. Mens Israels regjering jobber hardt for å banke gjennom sin omstridte rettsreform, er det kanskje disse tingene statsminister Benjamin Netanyahu egentlig tenker på.

Han står nemlig tiltalt i tre ulike korrupsjonssaker. Søndag var det et kjendisvitnes tur til å forklare seg i én av dem.

Den israelske forretningsmannen, filmprodusenten og tidligere spionen Arnon Milchan kaller seg en god venn av Netanyahu. En så god venn at han har brukt flere millioner kroner på dyre gaver til statsministeren og kona.

Nå skaper Milchans gavmildhet trøbbel for paret.

Hvem er han?

Arnon Milchan står bak filmer som «Pretty Woman» og «12 Years a Slave». Den styrtrike 78-åringen er født og oppvokst i Israel, men er i dag bosatt i England.

Milchan er også kjent som tidligere spion for den israelske etterretningen. Han har selv hevdet at han gjentatte ganger har risikert livet for Israel.

Søndag vitnet Milchan fra et hotellrom israelske myndigheter hadde leid i den britiske badebyen Brighton. Det er fordi han nekter å komme tilbake til Israel for å møte i retten.

Advokatene hans hevder det skyldes helsetilstanden hans. Men Milchan har ikke vært i Israel på seks år, viser rettsdokumenter som The New York Times har sett. Sist han var der, ble han pågrepet og avhørt av politiet i forbindelse med saken mot Netanyahu.

Milchan var også selv mistenkt i en sak om bestikkelser, men han ble aldri tiltalt.

Milliardær og Hollywood-produsent Arnon Milchan vitnet søndag mot Benjamin Netanyahu. Hans vitnesbyrd kan bli avgjørende i en av tre korrupsjonssaker mot statsministeren.

«Elsker gaver»

Saken han nå vitner i, dreier seg om gaver for rundt 2 millioner norske kroner som Milchan har gitt til Benjamin Netanyahu og hans kone Sara.

I årene 2011–2016 fikk paret dyre sigarer og kasser med rosa champagne. De ble levert til statsministerboligen i Jerusalem og til parets private hjem.

I tillegg har statsministeren fått skjorter, mens Sara Netanyahu fikk smykker til 33.000 kroner som hun skal ha ønsket seg.

Saken har pågått helt siden 2020. I fjor vitnet Milchans assistent. Det var ofte hun som fikk ansvar for å levere kassene med champagne, fortalte hun da. Assisten sa også at ekteparet Netanyahu «elsker gaver».

Ifølge assistenten syntes Arnon Milchan det var stas å ha en direktelinje til statsministeren og hans kone. Men han ble etter hvert bekymret for hvor mye disse gavene kostet ham.

Vennegaver eller tjenester?

I sin forklaring søndag sa Milchan at gavene i begynnelsen var hans initiativ. Etter hvert skal det imidlertid ha blitt en slags rutine. Ekteparet Netanyahu skal også ha bedt om å få gaver.

Gavene hadde kodenavn, forklarte Milchan. Sigarene ble kalt «blader», mens champagne bare ble omtalt som «rosa».

Spørsmålet som påtalemyndigheten nå vil forsøke å bevise, er at gavene ble gitt som betaling i bytte mot tjenester – og ikke bare som gaver mellom venner.

Netanyahu anklages for å ha brukt sin makt til å hjelpe Milchan i ulike saker. Blant annet for rundt 10 år siden, da Milchan slet med å få forlenget sitt amerikanske visum. Da skal Netanyahu ha ringt sine amerikanske kontakter. Blant annet skal han to ganger ha ringt daværende USA utenriksminister John Kerry om saken.

Statsministeren anklages også for å ha jobbet for å få gjennom skatteletter som ville ha gagnet Milchan.

Netanyahu avviser anklagene. Han mener seg utsatt for en heksejakt og sier det ikke er ulovlig å motta gaver fra venner. Dersom retten likevel finner Netanyahu skyldig, risikerer han fengselsstraff.

Statsminister Benjamin Netanyahu og kona Sara «elsker gaver», ifølge Arnon Milchans assistent.

Sterkt press

Det stormet allerede rundt statsministeren.

Det siste halve året har hundretusener av israelere protestert hver lørdag mot regjeringen. Det kalles den verste krisen i landet på mange tiår.

Netanyahu er under sterkt press fra sine konservative og religiøse koalisjonspartnere. De vil ha gjennom lovendringer som vil svekke makten til Israels rettsvesen og gi politikerne makt til å overstyre høyesteretts avgjørelser.

Kritikere av reformen mener imidlertid at Netanyahus vil bruke lovendringene til å sno seg unna korrupsjonstiltalene.

Hvor sannsynlig det er at Netanyahu vil bli dømt, er svært usikkert. Det kan ta opp til seks år å komme gjennom den største av de tre sakene, skriver Times of Israel. Ifølge avisen har dommerne oppfordret aktoratet til å gå i forhandlinger med Netanyahus advokater, «til landets beste».