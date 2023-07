De rappet om politivold. Det sendte dem rett i fengsel.

Fengslingen av politikere, journalister og to unge rappere har fått misnøyen i Tunisia til å vokse.

Dhia Nsir (til venstre) og Youssef Chelbi (til høyre) ble arrestert etter å ha lagt ut en rap i sosiale medier. Vis mer

#FreeBabar. Det var emneknaggen som i mai gikk viralt i Tunisia. Det fulgte med et bilde av elefanten Babar, en kjent tegneseriefigur.

Bakgrunnen var at tre studenter hadde lagt ut en video på Tiktok hvor de rappet over intromelodien til den franske tegneserien. I sangen kritiserte de politiet for tilfeldige arrestasjoner og voldsutøvelse.