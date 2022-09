De okkuperte områdene vil holde folkeavstemning. Slik kan det forandre krigen.

Det offentlige rådet i den selverklærte republikken i Donetsk stemmer for å få på plass en folkeavstemning. Det gir russiske myndigheter nye, dramatiske muligheter.

Snart kan Russland gå fra spesialoperasjon til krig.

20. sep. 2022 15:22 Sist oppdatert nå nettopp

Inne i et trangt rom sitter noen i uniform, noen i dress, tett i tett. De er medlemmer av det såkalte offentlige rådet i den selverklærte republikken i Donetsk.

Mandag hadde de håndsopprekning. De vil ha en folkeavstemning om å bli en del av Russland.

Det samme kravet kom i den andre selverklærte republikken i Luhansk. I tillegg kom det også krav fra de okkuperte ukrainske områdene Zaporizjzja og Kherson. Det melder Meduza.

Folkeavstemningene skal holdes så tidlig som 23.–27. september, ifølge Kremls nyhetsbyrå Ria Novosti.

Den lokale lederen for Donetsk har skrevet et personlig brev til den russiske presidenten Vladimir Putin. Der ber han om at republikken blir en del av Russland «så snart som mulig».

Med andre ord: Allerede til helgen kan russiske myndigheter hevde at deler av Ukraina er en del av Russland.

Det kan forandre hele krigen.