CBS News: Tom Petty er død

CBS News får dette bekreftet, men det foreligger så langt ingen ytterligere opplysninger.

66 år gamle Petty ble søndag kveld funnet bevisstløs med hjertestans i sitt hjem i Malibu i California og ble i all hast sendt til UCLA Santa Monica Hospital, meldte TMZ kort tid i forveien

Petty var frontmann i legendariske Tom Petty & The Heartbreakers, men mange forbinder ham The Traveling Wilburys der han var med under pseudonymet Charlie T. Wilbury jr.

Han laget en en rekke hitlåter som spilles mye den dag i dag.

Den vanligvis velinformerte nettavisen viste til en politikilde og skrev at situasjonen da var kritisk.

Petty slo gjennom sammen med The Heartbreakers med låten «Breakdown» i 1978.