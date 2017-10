Tom Petty er død

Petty ble søndag kveld funnet bevisstløs med hjertestans i sitt hjem i Malibu i California og ble i all hast sendt til UCLA Santa Monica Hospital, meldte TMZ kort tid i forveien.

Manageren til Petty bekrefter nå overfor Reuters at han er død etter hjertestansen. Tom Petty døde 66 år gammel i sitt hjem i California.

CBS News meldte mandag at politiet i Los Angeles bekreftet at Petty var død, men senere skrev TMZ at det ikke stemte.

Petty var frontfigur i legendariske Tom Petty & The Heartbreakers, men mange forbinder ham også med supergruppen The Traveling Wilburys. Der spilte han spilte sammen med Bob Dylan, George Harrison og Roy Orbison. Traveling Wilburys ga ut de to kritikerroste album Volume One (1988) og Vol. 3 (1990).

Han laget en rekke hitlåter som spilles mye den dag i dag.

I 1989 ga Petty ut sitt første soloalbum, Full Moon Fever, med hitene Free Fallin' og I Won't Back Down.

Petty slo gjennom sammen med The Heartbreakers i 1978 med låten «Breakdown».