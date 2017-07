Polens president legger ned veto mot omstridt rettsreform

Saken oppdateres

I flere dager har det vært store demonstrasjoner i Polen mot lovendringene, som kritikere mener er en trussel mot rettsstaten og domstolenes uavhengighet.

Mandag morgen kom meldingen om at Polens president Andrzej Duda bruker sin vetorett for å stoppe reformene. Duda er selv jurist, og EU-kommisjonens president og Polens tidligere statsminister Donald Tusk har bedt ham gå i dialog om lovforslagene.

Begge kamrene i nasjonalforsamling stemte for regjeringens lovendringer, men også presidenten må godkjenne dem for at de skal kunne tre i kraft.

