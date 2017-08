Valgkommisjonen i Kenya avviser valgfusk

Kenyas valgkommisjon avviser valgfusk, slik opposisjonen hevder.

– Det var ingen ekstern eller intern innblanding i systemet før, under eller etter valget, heter det fra kommisjonen onsdag kveld.

Uttalelsen kommer etter at opposisjonsleder og presidentkandidat Raila Odinga hevdet at valgresultater fra avstemningen tirsdag var blitt hacket og manipulert.

Han hevder også at myndighetene ikke har lagt fram blanketter underskrevet av observatører ved samtlige valglokaler, noe myndighetene er forpliktet til å gjøre.

Med over 96 prosent av stemmene talt opp ligger sittende president Uhuru Kenyatta an til seier over utfordrer Odinga.

Minst tre personer drept

Nairobis politisjef Japheth Koome sier at to personer ble skutt og drept i hovedstaden da de utnyttet opptøyene til å plyndre. Ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået AP ble den ene av dem skutt i hodet.

Også i valgdistriktet South Mugirango i fylket Kisii sørvest i landet var det opptøyer onsdag. En person ble skutt og drept da politiet åpnet ild mot demonstranter.

I byen Kisumu sørvest i landet inntok flere hundre demonstranter gatene der de satte fyr på bildekk og sperret av veier.

Opptøyene startet etter at opposisjonsleder og presidentkandidat Raila Odinga i en fjernsynssendt tale onsdag formiddag kalte valgresultatet et «angrep på demokratiet».

Valgkommisjonens sjef drept

Opposisjonslederen mener hackere har brukt identiteten til valgkommisjonens avdøde IT-topp Chris Msando for å logge seg inn i systemet og manipulere valgresultatet.

I slutten av juli ble Msando funnet torturert og drept. Msando hadde ansvar for systemet med elektronisk velgeridentifisering og stemmetelling – funksjoner som regnes som avgjørende for å unngå valgfusk.

I 2013 brøt det samme elektroniske valgsystemet sammen, noe som fikk opposisjonen til å anklage valgkommisjonen for å ha manipulert valget.

Solid ledelse

Kenya blir ofte beskrevet som Afrikas mest stabile land politisk, men etter drapet på Msando frykter mange lignende opptøyer som i valget 2007 da over 1.000 personer ble drept.

Med over 13 millioner stemmer telt opp onsdag, leder president Uhuru Kenyatta med 54,6 prosent. Utfordrer Raila Odinga har 44, 5 prosent, opplyser den nasjonale valgkommisjonen.

Om lag 1,3 millioner stemmer skilte de to kandidatene da stemmene fra rundt 90 prosent av de nesten 41.000 valglokalene var telt opp.

Det er fjerde gang 72 år gamle Odinga stiller til presidentvalg som leder for National Super Alliance-koalisjonen. Også i 2007 og 2013 beskyldte han rivalene for å stjele seieren fra ham gjennom fusk.

Det er uklart når det endelige resultatet vil foreligge. Etter loven må det være på plass innen én uke, men mange analytikere mener det vil være klart i god tid før, muligens i løpet av én eller to dager.