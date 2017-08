USAs største TV-kanal i ny trakasseringsskandale

Det siste året har en rekke mektige og profilerte menn i Fox News sluttet i kanalen etter anklager om trakassering og overgrep.

Nå er nok en TV-stjerne i hardt vær. Den profilerte programlederen Eric Bolling skal ha sendt bilder av kjønnsorganet sitt til flere kvinnelige medarbeidere, sier kilder til Huffington Post.

Avisen har snakket med 14 ansatte og tidligere ansatte ved kanalen som kjenner til saken, inkludert tre kvinner som hevder å ha mottatt de uønskede bildene av Bolling. Kvinnene opplevde bildene, som skal ha blitt sendt via tekstmelding, som støtende og dypt forstyrrende.

En talsperson fra Fox News har uttalt at kanalen skal undersøke anklagene. Lørdag ble det også kjent at Bolling er suspendert fra jobben sin, skriver avisen.

• Fikk du med deg? Søksmål hevder Det hvite hus var kjent med at Fox News kokte opp konspirasjonsteori

Avviser anklagene

Eric Bollings advokat Michael J. Bowe avviser anklagene.

– Bolling kan ikke huske slike upassende meldingsutvekslinger og tror ikke han har sendt slike meldinger. Han vil rettslig forfølge alle falske og ærekrenkende beskyldninger.

Advokaten forteller til Reuters at Bolling samarbeider med kanalens granskninger for å bli ferdig med saken, slik at han kan begynne å jobbe igjen.

TV-verten har jobbet i Fox News siden 2008 og har tidligere vikariert for blant annet Bill O’Reilly, som tidligere i år fikk sparken etter overgrepsanklager.

Richard Drew / AP / NTB scanpix

Bolling har ifølge Huffington Post hatt et nært forhold til president Donald Trump. Programlederen har vært en ivrig forsvarer av presidenten, og Trump har hyllet Bolling på Twitter. Tidligere i år gjorde Bolling et eksklusivt intervju med presidenten.

• Skandalisert tv-konge måtte slutte etter sexskandalene. Nå skal han hjelpe Trump med imaget

En flom av anklager

Skandalene som har rystet TV-kanalen startet for alvor i fjor. Da måtte den mektige Fox News-sjefen Roger Ailes trekke seg etter at det ble kjent at flere kvinnelige ansatte anklaget ham for trakassering.

Siden Ailes forsvant har det kommet en flom av nye anklager og søksmål mot Fox News og noen av kanalens mest kjente fjes. Programlederen Bill O’Reilly måtte gå i april etter overgrepsanklager.

– Etter grundig og omhyggelig gjennomgang av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly blitt enige om at Bill O'Reilly ikke kommer til å vende tilbake til Fox News, het det i en uttalelse fra kanalen.

Det ble også kjent at O’Reilly og Fox News de siste årene har betalt over 100 millioner kroner til sine anklagere, for å slippe rettssaker. O'Reillys advokat Marc Kasowitz mente klienten ble utsatt for karakterdrap.

Charles Payne, en programleder for Fox Business, ble suspendert i juli etter at han ble beskyldt for å trakassere en kollega.

Samme måned fikk også sjefen for kanalen Fox Sports, Jamie Horowitz, sparken. Avskjedigelsen kom samtidig som han ble gransket for seksuell trakassering av medarbeidere i kanalen, ifølge USA Today.

Avisen skriver også at flere nye søksmål er blitt rettet mot mediehuset de siste månedene, både for seksuell og rasistisk trakassering.