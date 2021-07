Forsker om ekstremværet i Europa: – Veldig uvanlig med så mye nedbør

Enorme mengder regn, kombinert med stor erosjon, forklarer hvorfor det siste døgnet er blitt så katastrofalt.

Nedbørskart viser hvordan ekstremværet rullet innover de hardest flomrammede områdene sørvest i Tyskland, fra mandag morgen til torsdag morgen. De røde områdene markerer nedbørsmengder opp mot 150 millimeter på et døgn. Foto: Deutscher Wetterdienst

7 minutter siden

Så langt er minst 126 personer bekreftet omkommet i ekstremværet som har rammet Tyskland og Belgia.

Flere titalls er savnet og mange er ikke gjort rede for. Dødstallene øker også fredag. I Belgia har tallet på døde økt til 23 personer.

I flere tyske landsbyer er det bare hustak og brunt vann i sikte. Båter brukes på veiene. Bygninger kollapser. Et intenst redningsarbeid pågår.

Fortsatt utvikler katastrofen seg fra time til time.

Omfanget av flomkatastrofen i sørvestlige deler av Tyskland er fortsatt uavklart. Ødeleggelsene er enorme. Foto: Distriktsregjeringen i Köln

I byen Mayen skal pensjonerte Annemarie Müller (65) ha sett ut på sin oversvømte hage, fullstendig uforberedt på det som nettopp var skjedd:

– Ingen ventet dette. Hvor kom alt regnet fra? Det er helt vilt, sa hun til nyhetsbyrået AFP.

Hvorfor ble det siste døgnet så fatalt?

Les også 126 personer omkom og minst 1300 ikke gjort rede for i uvær i Tyskland og Belgia

Det korte svaret er regn. Regn i enorme mengder, på svært kort tid.

Nedbørskart fra Deutscher Wetterdienst , Tysklands offisielle værtjeneste, viser hvordan ekstremværet rullet inn over Tyskland fra mandag.

I de verste rammede områdene sørvest i landet falt det opp mot 150 millimeter nedbør i løpet av et døgn på toppen av en periode med store nedbørsmengder.

Til sammenligning opplyser Meteorologisk institutt at døgnrekorden for Bergen er 156,5 millimeter, fra 14. september 2005.

Nedbørskartet viser de verst rammede flomområdene i sørvestlige deler av Tyskland. De mørkeste røde områdene indikerer opp mot 150 millimeter nedbør. Foto: Deutscher Wetterdienst

– Det er veldig uvanlig med 150 millimeter nedbør i løpet av et døgn i Norge. Men det kan skje på Vestlandet og på Helgelandskysten, sier vakthavende meteorolog Håvard Thorset til Aftenposten.

De store vannmengdene fikk sideelver rundt Rhinen til å vokse i rekordtempo. Det hele utviklet seg til en flomkatastrofe. I enkelte områder skal det i løpet av 48 timer ha kommet 80 prosent mer nedbør enn det som vanligvis kommer i hele juli måned.

Vakthavende meteorolog Thorset påpeker at det er mange variabler som spiller inn på hvor mye nedbør som kan skape ødeleggelser.

– Noen områder er vant til nedbør, mens i andre områder er det uvanlig. Det kan gi større konsekvenser. Vi sender ut farevarsel for styrtregn hvis det skal kommer 25 millimeter nedbør på tre timer i et byområde sender vi ut farevarsel for styrtregn. Det kan skape problemer, men da mer lokale oversvømmelser. I landlige områder kreves det mer nedbør.

Lokale myndigheter i Tyskland har gitt ut bildet under som viser de omfattende ødeleggelsene i den tyske landsbyen Altenburg, og hvordan det så ut før flomkatastrofen:

Det var spesielt økning i nedbørsmengdene fra onsdag morgen til torsdag morgen. Men det kom på toppen av en lengre periode med dårlig vær i Tyskland.

Forsker: – Kolossal vannføring kombinert med stor erosjon

Vanligvis sørger trær, busker og vegetasjon for at nedbør dempes. Det infiltreres i bakken og lagres. Men i dette tilfellet har det kommet så mye at det har overskredet all naturlig lagringskapasitet. Grunnen har vært helt mettet på vann. Det forteller Knut Alfredsen, professor i hydrologi ved NTNU.

– Når dette skjer, så havner vannet i store og små bekker. Dermed blir vannføringen ekstrem.

Alt dette vannet renner nedover dalsidene til det når de store elvene i bunnen. Her, langs elvebredden, ligger hus, veier, butikker og fabrikker utsatt til.

Les også Venter fortsatt mye nedbør i Tyskland og Sveits

Årsakene til at man velger å bosette seg på så risikofylte steder, er flere. Flomslettene er flate og fine å bygge på. Jorden er ofte næringsrik, og gjør seg godt som jordbruksarealer. Men problemene oppstår når man bygger for mange hus og infrastruktur langs elvebredden, sier Alfredsen. Når landmassene oversvømmes, blir konsekvensene store.

Akkurat som vi nå er vitne til.

– I tillegg til den kraftige vannstigningen, ser det også ut som at vannet har hatt høy hastighet og ført til stor erosjon.

Det betyr at elven graver seg ned i grunnen. Noe som igjen fører til at hus raser ut og broer forsvinner i fossende vannmasser.

Den tyske flomeksperten ved NTNU, Elena Pummer, fortalte torsdag til Aftenposten at flere områder som vanligvis ikke blir rammet av flom, er blitt rammet de siste ukene.

Og flere kart fra den tyske værtjenesten viser hvordan uværet skyllet innover landet:

Værkartet viser nedbørsmengder over 72 timer på bildet til venstre. De tre bildene til høyre viser utviklingen pr. døgn fra mandag til torsdag morgen. De røde områdene er hardest rammet av nedbøren. Foto: Deutscher Wetterdienst

– Infrastrukturen er ødelagt

Det er spådd mer regn i dagene som kommer. Vannstanden stiger i Rhinen og Rhinens sideelver. Trolig vil vi se konsekvenser av skader og opprydning i flere måneder fremover, mener Alfredsen.

– Sannsynligvis vil man finne flere omkomne ettersom redningsarbeidet skrider frem. Dessuten vil dette koste ekstremt mye å bygge opp igjen. Infrastrukturen i området er ødelagt. Dette vil merkes på frakting av både gods og mennesker i store deler av Europa, sier Alfredsen.