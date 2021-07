572 migranter er stuet sammen på redningsskipet Ocean Viking. Fredag går de tom for mat.

Skipet er så fullt at det er vanskelig å bevege seg, forteller Claire Juchat fra hjelperorganisasjonen SOS Méditerranée. Foto: Flavio Gasperini, SOS Méditerranée/Reuters/NTB

Skipet er nå utenfor kysten av Sicilia. Men den italienske redningstjenesten drøyer med å finne en havn.

9 minutter siden

– Det er ingen dialog. I praksis flyter vi rundt i internasjonalt farvann mens vi venter på instruksjoner, sier Claire Juchat, som er om bord på Ocean Viking, til Aftenposten.

Juchat er talsperson for hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée, som drifter Ocean Viking. Den siste uken har skipet reddet 572 migranter fra seks båter som forsøkte å nå Europa. Bare natt til mandag ble 369 migranter ble reddet fra én trebåt utenfor kysten av Libya.

I flere dager har skipet ventet på svar fra italienske myndigheter om hvor de kan legge til.

Spent stemning

Blant migrantene er det 183 barn. 159 av disse er uten ledsager, ifølge Juchat.

– To er barn med funksjonsnedsettelser. Den ene er i rullestol, mens den andre trenger rullestol. Disse ble begge reddet i den første operasjonen 1. juli, sier hun.

Siden den første redningsoperasjonen er det blitt stadig knappere plass på skipet. Migrantene sitter tett i tett på skipsdekket under middelhavssolen.

– Det er ikke noe privatliv eller plass, sier Juchat.

Noen av migrantene har vært på Ocean Viking i én uke. Foto: Flavio Gasperini / SOS Méditerranée/Reuters /NTB

Juchat forteller at mannskapet jobber hele døgnet med å gi migrantene mat og vann. Men stemningen har begynt å bli spent, særlig på grunn av varmen.

– Det er vanskelig å krysse skipsdekket på grunn av antallet folk, sier hun.

– Maten er begrenset som følge av antallet mennesker. Vi har kun mat til fredag.

Mener retur er umulig

SOS Méditerranée ba tirsdag EU trå til. I en pressemelding ber de om en trygg havn der migrantene kan gå i land.

Hjelpeorganisasjonen understreker at det er uaktuelt å sende migrantene tilbake til Libya, et av de største knutepunktene på migrantrutene til Europa.

Onsdag skrev Aftenposten om hvordan Leger uten grenser har slått alarm om forholdene i de libyske flyktningleirene, som finansieres av EU. Migrantene utsettes blant annet for omfattende mishandling og seksuelle overgrep.

Legger skyld på EU

Nesten 40.000 migranter har i år tatt seg til Europa via Middelhavet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. De aller fleste kommer fra land i Afrika. Mange kommer også fra Bangladesh.

Flere dør på veien. Nesten 900 mennesker har mistet livet eller er savnet i Middelhavet i år, anslår FN.

EU og EU-landenes håndtering av migranter er lenge blitt kritisert. En rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter konkluderte nylig med at EU har delvis skyld for at så mange omkommer i Middelhavet.

Rapporten påpeker at de europeiske landene har innført lover og praksiser som begrenser redningsarbeidet og bryter menneskerettighetene.

Holder tilbake Leger uten grenser-skip

FN-rapporten trekker blant annet frem at det ikke er uvanlig at søk- og redningsfartøy blir konfiskert og inndratt fra hjelpeorganisasjoner.

Leger uten grenser opplyste mandag at ett av deres redningsfartøy, Geo Barents, siden 2. juli er blitt holdt igjen i Augusta i Italia. Årsaken er at det i en kontroll ble oppdaget ti feil ved skipet.

Hjelpeorganisasjonen mener på sin side at italienske myndigheter bruker feilene som et påskudd til å holde tilbake skipet og hindre søk- og redningsoperasjoner i Middelhavet.

«Slike inspeksjoner gir myndighetene en mulighet til å følge opp politiske målsetninger kamuflert som administrative prosedyrer», skriver organisasjonen i en pressemelding.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at italienske myndigheter ikke har kommentert påstanden.