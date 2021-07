I USA ble anbefalingene endret etter et stort utbrudd. Tre av fire smittede var fullvaksinerte.

Forskerne lærer mer om deltavarianten. Nå ber de også fullvaksinerte bruke munnbind.

President Joe Biden blir ofte sett med munnbind. Nå kan han bli nødt til å bruke det oftere innendørs.

Nå nettopp

En ny rapport fra Det amerikanske smittevernbyrået om deltaviruset har ført til bekymring i USA de siste dagene. Rapporten tar utgangspunkt i hvordan smitten spredte seg i Provincetown, Massachusetts tidligere i måneden.

I forbindelse med nasjonaldagen 4. juli samlet mange seg i kystbyen kjent for strender og fest. Mange ble også smittet.

Smittesporerne kom raskt opp i 470 smittetilfeller.

Analysene ga forskerne ny innsikt i deltavarianten. Den dominerer nå i USA (og i Norge).

Den nye kunnskapen førte til at CDC, USAs svar på det norske Folkehelseinstituttet, denne uken endret rådene for bruk av munnbind. Nå ber de også fullvaksinerte om å bruke munnbind innendørs i en del sammenhenger.

Det viser seg nemlig at tre av fire av de smittede i Provincetown var fullvaksinerte.

– Funnet er bekymringsfullt og var viktig for den oppdaterte anbefalingen om bruk av maske, sier Rochelle Walensky ifølge The Washington Post. Hun er direktør i CDC.

De frykter at vaksinerte skal smitte uvaksinerte og andre med svakt immunforsvar.

Vaksinasjon likevel viktig

Funnene viste at de som ble syke, både vaksinerte og ikke-vaksinerte, hadde stort sett like mye virus i nesen. Det gjør at de også kan smitte videre.

– Større virusmengder kan bety en større smitterisiko. Det øker bekymringen for at deltavarianten, i motsetning til andre varianter, gjør at vaksinerte kan spre smitte, sier Walensky.

Hun sa tidligere i uken at det hører til sjeldenhetene at fullvaksinerte sprer smitte.

Et viktig funn i studien er at svært få av de vaksinerte som ble smittet, endte opp med å bli syke. Konklusjonen er derfor ikke at det er det samme om man vaksinerer seg, eller ikke.

Tvert imot.

Den lave vaksinasjonsgraden i mange delstater ansees som en stor trussel, både for folkehelsen og for gjenåpningen.

Antallet sykehusinnleggelser går nå opp i mange delstater. De aller fleste er uvaksinerte.

Politisk bråk

De nye rådene om munnbindbruk ble ikke godt tatt imot av alle. I et polarisert USA er munnbind noe av det som splitter.

– Fikk dere med dere anbefalingene fra CDC, spøkte Floridas guvernør Ron DeSantis onsdag. Republikaneren sto foran en sal hvor nesten ingen brukte maske, skrev AP.

– Det ser ikke ut til at dere gjør som de sier, spøkte han videre.

Da rådet kom, før rapporten var kjent, kommenterte også Donald Trump den.

– Vi går ikke tilbake dit. Vi setter ikke masker på barna våre, sa ekspresidenten.

FHI: Få alvorlige tilfeller blant fullvaksinerte

Her hjemme har Folkehelseinstituttet kommentert den siste rapporten fra CDC i USA.

FHI skriver at «uvaksinerte er klart mer utsatt for smitte og alvorlig sykdom enn vaksinerte. Det er veldig lite covid-19-infeksjoner blant fullvaksinerte i Norge og svært få alvorlige tilfeller».

De legger imidlertid til at ikke alle vaksinerte oppnår full beskyttelse.

FHI mener også det er naturlig at jo større andel av befolkningen som er vaksinerte, jo større vil andelen av de smittede, syke og innlagte være vaksinerte.

De kommenterer også funnene som viser at mengden virus var stort sett den samme hos både vaksinerte og ikke-vaksinerte syke.

Assisterende direktør ved FHI, Geir Bukholm, understreker at dette gjelder de som ble syke, ikke alle de som var smittet.

Han sier derfor at man ikke kan slå fast at vaksinerte skiller ut like mye virus som uvaksinerte hvis man blir smittet.

– Sammenligningen her er gjort mellom de syke som er fullvaksinerte og de syke som er uvaksinerte, sier han.

Utsatte norsk gjenåpning

Den norske regjeringen utsatte denne uken siste trinn i gjenåpningsplanen ytterligere.

– Det er knyttet usikkerhet til hvordan deltavarianten vil slå ut i Norge når det gjelder smittespredning og sykdom, begrunnet helseminister Bent Høie.

De fulgte dermed rådet fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI). Sistnevnte kom mandag med en ny risikovurdering.

De forventer en økning i smitte de to neste månedene. De skriver imidlertid at «det er liten sannsynlighet for at epidemien i denne perioden blir så stor som tidligere bølger».

De tror ikke kapasiteten på sykehusene blir truet. FHI mener økning i smitte vil ha små konsekvenser. Deltavariantens fremvekst gjør imidlertid situasjonen mer usikker.