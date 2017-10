CIA: Nord-Koreas leder er svært rasjonell

– Under overflaten er Kim Jong-un en rasjonell aktør, sier Yong Suk Lee, visedirektør ved CIAs Korea-avdeling.

– I vårt land har vi en tendens til å undervurdere hans konservatisme. Han ønsker å regjere i lang tid og dø i sin egen seng, sa Lee på en CIA-konferanse ved George Washington University onsdag.

Flere politikere, blant dem president Donald Trump, har gjentatte ganger malt et bilde av Kim som en irrasjonell og gal mann. Men Lee sier man må gå under overflaten. Kims fokus er å behandle makten, noe drapet på Kims halvbror Kim Jong-nam i Malaysia i februar i år viser, et drap som man mener agenter fra Nord-Korea sto bak, påpeker Lee.

– All politikk er lokal, forklarer CIA-eksperten.

En annen faktor Lee trekker fram, er at Nord-Korea hele tiden har vært omringet av større og mektigere nasjoner. Det betyr at landet hele tiden er på defensiven, noe landets ledere har måttet spille på, forklarer han.

– Nord-Korea er en politisk organisme som blomstrer på konfrontasjon, sier Lee.

Kims kraftige defensive holdning og utfall mot Washington betyr ikke at han kommer til å handle på irrasjonelt vis selv om han nå har evne til å fyre av atomraketter mot USA, mener CIA-eksperten.

– Det er ikke i Kims interesse for å overleve å våkne opp en dag og bestemme seg for å blåse Los Angeles i lufta, sier Lee.